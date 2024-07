video suggerito

Geolier in barca con gli amici: le vacanze da single dopo la rottura da Valeria D’Agostino Geolier si gode l’estate da single a bordo di un mega yatch. Il rapper napoletano si è divertito con i suoi amici tra tuffi, buon cibo e corse in moto d’acqua: le foto del settimanale Chi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

foto di Chi

È tempo di vacanze meritate per Geolier, il rapper napoletano 24enne, uno dei protagonisti dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Dopo i numerosi concerti in giro per l'Italia, Emanuele Palumbo si è concesso qualche giorno di relax nel mare della sua terra in compagnia dei suoi amici. Il settimanale Chi mostra le foto del cantante mentre si diverte su una moto d'acqua prima di rilassarsi su un grosso yatch davanti ai Faraglioni di Capri. Ad agosto lo attendono tre date.

Le vacanze di Geolier su uno yatch

"Al suo fianco non c'è più Valeria" scrive il settimanale Chi, e le foto lo dimostrano. Geolier, che ha da poco interrotto la relazione sentimentale con la fidanzata di sempre, si sta godendo le vacanze da single. È stato fotografato dai paparazzi della rivista mentre si diverte su uno yatch con gli amici: prima su una moto d'acqua, poi sulla barca tra tuffi e buon cibo, Emanuele Palumbo ha deciso di staccare la spina e viversi qualche giorno di relax. Non ha mollato, però, la musica, neanche per poco: ha infatti organizzato uno studio di registrazione sospeso sul mare per non lasciare mai che qualche ispirazione sparisca tra un tuffo e un altro.

Foto di Chi

I prossimi concerti di Geolier: tre date ad agosto prima del tour nei palasport nel 2025

Il rapper napoletano sta ricaricando le energie prima di tornare di nuovo su un palco, davanti alla sua gente. Geolier il prossimo anno sarà nei palasport in giro per l'Italia a partire da marzo, ma nel frattempo, ad agosto lo attendono diverse date. Il 12 agosto sarà a Gallipoli, il 16 agosto ad Olbia, mentre il 18 sarà a Diamante. Nel 2025 inizierà con il 15 marzo a Jesolo, al Palazzo del Turismo, poi il 21 marzo a Milano, all'Unipol Forum, il 23 a Torino, il 25 a Bologna, il 28 marzo a Roma, al Palazzo dello Sport, e chiuderà il 25 luglio a Napoli, all'Ippodromo di Agnano.