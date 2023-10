Dean McDermott volta pagina dopo Tori Spelling: paparazzato mentre bacia Lily Calo Dean McDermott ha voltato pagina dopo il divorzio da Tori Spelling. L’attore 56enne ha trovato l’amore tra le braccia di Lily Calo, dirigente di un’azienda, che ha baciato davanti ai paparazzi all’aeroporto di Los Angeles. Intanto, non finiscono gli “sfortunati eventi” per l’attrice di Beverly Hills che due giorni fa ha dovuto evacuare ancora casa.

A cura di Gaia Martino

Dean McDermott dopo il divorzio da Tori Spelling avrebbe una nuova donna. È stato paparazzato in compagnia di Lily Calo: tra le immagini dei fotografi ne è spuntata una nella quale si baciano appassionatamente. La notizia diffusa da People arriva dopo lo spaventoso episodio di pochi giorni fa di cui è stata vittima l'attrice di Beverly Hills 90210 con i figli. La Spelling ha dovuto lasciare la sua casa, poi contornata dai nastri della polizia locale: il suo vicino, armato, aveva preso in ostaggio un uomo. Un periodo non tranquillo per l'attrice che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con problemi di salute ed economici.

La foto del bacio tra Dean McDermott e Lily Calo

Dean McDermott è stato paparazzato dai fotografi di People mentre bacia Lily Calo all'aeroporto di Los Angeles. L'attore 56enne dopo aver incontrato la nuova compagna è salito con lei in auto. Non è la prima volta, scrive il tabloid inglese, che i due vengono avvistati insieme. Avrebbero anche posato vicini in una foto pubblicata sulla pagina Linkeding dell'azienda per la quale lavora lei, la Conscious Community Global.

Il periodo complicato di Tori Spelling

Non un anno fortunato per Tori Spelling. L'attrice ha dovuto fare i conti negli ultimi mesi con problemi di salute, problemi finanziari e difficoltà legale alla muffa che le ha infestato casa. Ha vissuto per alcune settimane in camper con i cinque figli nati dal matrimonio (concluso) con Dean Mcdermott e due giorni fa, dopo essere rientrata nella sua abitazione, ha dovuto lasciarla momentaneamente di nuovo. È stata costretta ad evacuare perché il suo vicino si era barricato all'interno della sua proprietà con un ostaggio, armato di fucile. È stato necessario l'intervento della polizia e degli SWAT, le squadre speciali delle forze armate USA, per arrestare il malintenzionato.