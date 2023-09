Gf, i nuovi concorrenti criticano gli ex vipponi. Antonella Fiordelisi risponde: “Siete finti umili” Il Grande Fratello 2023/24 è iniziato da poco, ma già non mancano le polemiche. In un video diventato virale sui social, Samira Lui, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi attaccano gli ex concorrenti: “Non volevano cucinare o pulire, litigavano e basta”. Dura la risposta di Antonella Fiordelisi su Twitter.

A cura di Sara Leombruno

Il Grande Fratello 2023/24 è iniziato da pochi giorni, ma già sono iniziati i paragoni tra il cast attuale, con la novità dell'unione tra concorrenti Vip e persone comuni, e quello dello scorso anno. Nelle ultime ore Antonella Fiordelisi ha dato il via a una polemica in risposta a un video, diventato in poche ore virale sul web, in cui Samira Lui, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi commentano i vecchi partecipanti del reality, spendendo per loro parole tutt'altro che carine: "Litigavano sempre, non volevano lavare i piatti, cucinare o mettere in ordine le cose", dice Samira. "Era gente che non aveva mai fatto niente, hanno avuto sempre la mamma e papà a casa che gli facevano tutti", ribatte Giuseppe; "Io so solo che erano persone molto diverse da noi", conclude Anita.

La risposta di Antonella Fiordelisi

Dura la risposta alle critiche di Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti più seguite della scorsa edizione, che su Twitter ha scritto: "Ho litigato per tutto ma non per i piatti. Comunque mi sembrano finti umili alcuni". Le prime affermazioni dei gieffini, dunque, non sono piaciute all'influencer, secondo la quale in questo modo non si fa altro che alimentare un clima già teso tra gli ex partecipanti e la produzione del Grande Fratello. Negli scorsi giorni, ricordiamo, anche Daniele Dal Moro aveva pubblicato un tweet riferito a Alfonso Signorini, in cui lo accusava di non essersi comportato in modo corretto dopo le sue dichiarazioni a Verissimo.

Alfonso Signorini si scusa per la volgarità della scorsa edizione

Nella puntata di Verissimo andata in onda il 9 settembre, Silvia Toffanin ha rimarcato le tante critiche che hanno funestato la passata edizione del Grande Fratello in versione Vip. Alfonso Signorini non si è nascosto dietro a un dito, e ha chiesto scusa per quanto è andato in onda:

Le critiche erano fondate. Bisogna avere l'onestà di riconoscere che l'anno scorso abbiamo sbagliato il cast. Purtroppo non siamo perfetti, ognuno di noi si è assunto le sue responsabilità. Anch'io mi ero "innamorato" di persone che poi nel corso del programma mi hanno profondamente deluso. Devo confessarti che questo disagio, l'ho vissuto durante le mie dirette. Pensa che sono arrivato l'anno scorso a dire in diretta a questi concorrenti: "Risultate talmente respingenti che io, quando vi guardo, cambio canale". Figurati, un conduttore che dice una cosa del genere è uno scandalo, però era quello che pensavo. Quando, oltre a me che venivo spesso tacciato di essere la maestrina con il ditino alzato, anche l'azienda ha esposto pubblicamente le proprie perplessità, io mi sono sentito non solo rinfrancato, ma ho fatto anche un respiro di sollievo.

Proprio per rimediare a quella che, secondo il conduttore, fu una scelta sbagliata del cast, quest'anno la produzione ha puntato soprattutto su persone comuni, “lavoratori che non vivono con lo smartphone in mano”. I concorrenti vengono da realtà diverse, lavorano e non smaniano per una carriera televisiva: "Esiste un’Italia fatta di gente che si alza alle 7 del mattino per andare al lavoro. Vogliamo compiere la missione di riportare questa realtà in tv", ha dichiarato il direttore di Chi.