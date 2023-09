Le nuove regole del GF: “Sconosciuti che non cercano visibilità, no al tifo sfrenato sui social” La nuova edizione si propone di essere del tutto rinnovata, un “Grande Fratello 3.0”, passato sotto al vaglio del nuovo taglio editoriale imposto dalla rete. “Dopo 23 anni la sfida è trovare concorrenti che non siano già avvezzi alle dinamiche, che non abbiano in mente comportamenti studiati”.

A cura di Giulia Turco

Il Grande Fratello riscrive la sua Bibbia. Al via da lunedì 11 settembre in prima serata su Canale 5, la nuova edizione del reality si propone di essere completamente rinnovata, un “Grande Fratello 3.0”, passato sotto al vaglio del nuovo taglio editoriale imposto dalla rete. La cover story di Chi, nell’ultimo numero prima dell’esordio, è una sorta di stesura nero su bianco delle nuove regole, un patto d’intenti che Alfonso Signorini e il team di autori presentano al pubblico, il quale dovrà essere pronto alle novità, con la premessa che sarà una sfida per tutti.

Come sarà il nuovo GF nel segno della novità

Per la nuova versione del programma Signorini ha schierato in studio un’alleata d’eccellenza. Dopo essersi lanciati frecciatine tra un collegamento studio e l’altro, Cesara Buonamici siederà nel tendone di Cinecittà, per commentare le vicende della Casa. Una scelta che fa il paio con la nuova cifra stilistica del reality, si pone come obiettivo quello di "raccontare e analizzare in modo approfondito l’autenticità di certi comportamenti, cercando anche di spiazzare un po’ tutti con certi stratagemmi”. Insieme a loro, Rebecca Staffelli, 25 anni, speaker radiofonica di Radio 105, porterà in campo la voce dei social, una piazza che quest’anno avrà un ruolo del tutto differente dal passato. “I social sono uno strumento di confronto, di dibattito, di commenti originali, non solo di tifo sfrenato e di polemiche”. Come già anticipato, pare che ci saranno regole stringenti a riguardo e che, qualora le fandom dovessero superare il limite aizzando odio e violenza verbale sui social, a pagarne le conseguenze sarà il beniamino nella Casa, che potrebbe rischiare pene fino alla qualifica.

Un cast di persone comuni per un racconto popolare dalla Casa

Elemento cardine del programma sarà il cast, 50% vip, 50% non vip. Lo scopo sarà mettere a confronto persone comuni, con personaggi dello spettacolo, creando un “cortocircuito tra queste due sfere che già promette bene”, si legge su Chi. La cifra del nuovo GF sarà l’autenticità e la spontaneità. Cercherà di mettere all’angolo ogni intento di mettersi troppo in mostra alle luci dello spettacolo, come già capitato nelle passate edizioni, “Perché, dopo 23 anni, la sfida più ambiziosa è proprio quella di trovare concorrenti che non siano già avvezzi alle dinamiche dei reality, che non abbiano già in mente comportamenti studiati avendo visto le precedenti edizioni. Per questo metà del cast sarà composto da perfetti sconosciuti”. Ecco perché gli autori hanno scelto molti dei concorrenti con storie curiose e originali da raccontare, persone comuni, che non hanno intenzione di diventare personaggi televisivi.

