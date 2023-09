Alfonso Signorini: “Nozze con Paolo Galimberti? Vedremo. Mi scuso per la volgarità dello scorso GF” Alfonso Signorini, ospite di Verissimo, ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello. Il conduttore si è anche sbottonato sulla sua vita privata: “Dopo un periodo di crisi, io e Paolo Galimberti siamo ritornati felicemente insieme”.

A cura di Daniela Seclì

Alfonso Signorini ha raccontato le novità del Grande Fratello nella puntata di Verissimo trasmessa domenica 10 settembre. Il conduttore ne ha approfittato per chiedere scusa per la volgarità andata in onda nella passata edizione del reality. Inoltre, si è sbottonato sulla sua vita privata, annunciando di essere tornato insieme a Paolo Galimberti. Ma quanto al reality in partenza lunedì 11 settembre, il conduttore ha dichiarato:

Sarà solo Grande Fratello, non più Grande Fratello Vip. Ritorniamo alle origini. Non solo nel nome, ma anche nel format. Complici anche i suggerimenti dell'editore, che sono stati preziosi, abbiamo voluto dare un ritorno alla normalità. Punto di forza del programma sono proprio le persone comuni, che ritornano alla grande e hanno delle storie bellissime da raccontare. Hanno tanta voglia di raccontarsi e di ascoltare. Ognuno di loro arriva da una realtà diversa. Sono tutte persone che lavorano, che non smaniano per avere una carriera televisiva, a parte un paio che vogliono approfittarne per capire se la tv possa essere un trampolino, però tutti gli altri dicono che finito il Grande Fratello torneranno alle loro attività di sempre. Non è gente che vive con uno smartphone in mano, non hanno tempo per i social perché devono lavorare. Ho tirato un sospiro di sollievo.

Alfonso Signorini si scusa per la volgarità del GF Vip

Silvia Toffanin ha rimarcato le tante critiche che hanno funestato la passata edizione del Grande Fratello in versione Vip. Alfonso Signorini non si è nascosto dietro a un dito. Al contrario ha chiesto scusa per quanto è andato in onda:

Le critiche erano fondate. Bisogna avere l'onestà di riconoscere che l'anno scorso abbiamo sbagliato il cast. Purtroppo non siamo perfetti, ognuno di noi si è assunto le sue responsabilità. Anch'io mi ero "innamorato" di persone che poi nel corso del programma mi hanno profondamente deluso. Devo confessarti che questo disagio, l'ho vissuto durante le mie dirette. Pensa che sono arrivato l'anno scorso a dire in diretta a questi concorrenti: "Risultate talmente respingenti che io, quando vi guardo, cambio canale". Figurati, un conduttore che dice una cosa del genere è uno scandalo, però era quello che pensavo. Quando, oltre a me che venivo spesso tacciato di essere la maestrina con il ditino alzato, anche l'azienda ha esposto pubblicamente le proprie perplessità, io mi sono sentito non solo rinfrancato, ma ho fatto anche un respiro di sollievo.

E ha chiarito: "Occorreva veramente resettare. Le critiche erano più che giuste perché si è dato troppo spago alla volgarità, non solo espressiva ma anche negli atteggiamenti. A una rivalità esasperata, all'aggressività e tutto questo è stata colpa non solo di chi l'ha portata sugli schermi, ma anche di noi che l'abbiamo promossa. Durante la diretta, ho avuto modo di scusarmi, lo faccio ancora. Occorreva prendere le distanze da tutto questo, che si è tradotto in quel bisogno di normalità di cui ho parlato prima".

Alfonso Signorini e Paolo Galimberti sono tornati insieme

Alfonso Signorini, poi, si è sbottonato sulla sua vita privata. Il conduttore ha svelato di essere tornato insieme a Paolo Galimberti, suo compagno storico con il quale aveva annunciato la rottura a settembre 2022:

C'è stato un ritorno importante nella mia vita. I paparazzi mi hanno beccato a Cortina con Paolo, il mio storico compagno. Abbiamo avuto un periodo di crisi, ma adesso siamo ritornati felicemente insieme. Devo dire che sono molto felice e chi lo sa, magari…vedremo cosa potrà succedere.

Silvia Toffanin, cogliendo il riferimento al matrimonio, ha domandato: "Ti vuoi sposare?". Il conduttore ha replicato sibillino: "Non dico niente. Sono vent'anni che stiamo insieme", ma ha assicurato che sia Silvia Toffanin che Cesara Buonamici saranno invitate.