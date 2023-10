Brad Pitt e l’amore a gonfie vele con Ines de Ramon: “La ama, ma non è pronto a presentarle i figli” La loro complicità è palpabile e secondo i tabloid americani il loro legame sarebbe “più forte che mai”. Nonostante ciò, tuttavia, l’attore starebbe prendendo il suo tempo prima di presentare alla nuova compagna i suoi sei figli, avuti insieme ad Angelina Jolie, con la quale i rapporti restano tesi.

A cura di Giulia Turco

Continua la storia d’amore tra Brad Pitt e la designer Ines de Ramon, con la quale l’attore di Hollywood è stato pizzicato già dalla scorsa estate. Tra i due, nonostante provengano da contesti piuttosto diversi, cui sarebbe parecchia sintonia e intenzioni serie riguardo al futuro, anche se Pitt ci terrebbe ad andarci, come si suol dire, con i piedi di piombo.

Il legame tra Brad Pitt e la designer Ines de Ramon

La prima volta che sono stati fotografati insieme risale ad un anni prima. La coppia si trovava a Los Angeles e insieme partecipavano al concerto di Bono. Già allora, secondo le indiscrezioni, si frequentavano da qualche tempo. Gli ultimi avvistamenti risalgono alla più recente vacanza in Messico che si sono concessi a Cabo San Lucas, località turistica molto gettonata dagli americani. La loro complicità è palpabile e secondo il settimanale US Weekly il loro legame sarebbe “più forte che mai”. Nonostante ciò, tuttavia, l’attore starebbe prendendo il suo tempo prima di presentare alla nuova compagna i suoi sei figli Maddox, Pax, Zahaea, Shiloh e i gemelli Vivienne e Know, avuti nel corso del matrimonio con Angelina Jolie. “Pitt non ha assolutamente fretta”, spiega il magazine americano. “Non è che non ami Ines, ma vuole assicurarsi che la relazione vada avanti prima di fare quel passo importante, Non vuole spingere troppo le cose, preferisce che accadano in maniera naturale”.

Come stanno le cose con Angelina Jolie

Nel frattempo i rapporti con l’ex moglie non sono decisamente rosei. Stando a quanto ha raccontato durante l’estate il Daily Mail, non sarebbe ancora del tutto chiusa la questione dell’azienda vinicola di Chateau Miraval. L’attore ha raccontato di aver scoperto che l’ex moglie avrebbe venduto segretamente il 50% della tenuta, di proprietà di entrambi, senza chiedere il suo consenso. È in corso proprio per questo motivo una battaglia legale tra i due ex attori. Nell’ambito del processo, per di più, è trapelato che nei documenti presentati dai legali di Angelina Jolie in aula, l’attrice abbia definito l’ex marito “un bambino petulante e ridicolo”, smontando la tesi che fosse lui ad occuparsi dei vigneti.