Brad Pitt e la designer Ines de Ramon sono una coppia, le foto della prima fuga d’amore Ci stanno andando molto cauti, ma la frequentazione è ufficiale. Il 59enne Brad Pitt avrebbe trovato nuova linfa dalla passione per Ines de Ramon, 30 anni, designer di gioielli. L’attore è volato da lei in Messico per trascorrere insieme il Capodanno e per dedicarsi un po’ di tempo per conoscersi meglio.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Ines de Ramon è la donna che ha rapito il cuore di Brad Pitt, sapendo curarlo dalle ferite della dolorosa separazione con Angelina Jolie. Se con l’ex moglie continua una lunga battaglia legale, l’attore che ha da poco compiuto 59 anni ha trovato nuova linfa nella frequentazione della giovane designer di gioielli, che è vice presidente di Anita Ko brand di lusso nel settore e che, vagamente, ricorda la bellezza carnosa di Angelina Jolie.

Le foto di Brad Pitt e Ines de Ramon in Messico

Anche lei con un matrimonio alle spalle, è l’ex moglie dell’attore Paul Wesley. Sposata nel 2019, la 30enne è freschissima di rottura. Ecco perché sia lei che Brad Pitt stanno camminando letteralmente in punta di piedi in questo percorso di conoscenza. Non solo per non dare adito al gossip, ma proprio per tutelare se stessi e le proprie sensazioni. Ecco perché, per conoscersi meglio, si sono concessi qualche giorno di relax in Messico, il più lontano possibile dagli occhi indiscreti. Il settimanale Chi pubblica le foto del loro soggiorno da sogno a Cabo San Lucas, località balneare nella punta meridionale del Paese che concede spiagge e tramonti da favola. È lì che l’attore ha raggiunto Ines, per trascorrere con lei un’ottima fine e un dolce inizio dell’anno.

(Foto Chi)

La frequentazione lenta ma già importante

“Escono insieme e si divertono. Hanno una relazione e va a gonfie vele. Non c’è stress tra di loro”, assicurava qualche tempo prima una fonte a People. Che i due fossero una coppia da qualche tempo lo avevamo inteso già dallo scorso novembre, quando i fotografi hanno colto affettuosi abbracci nel backstage del concerto di Bono Vox, a Los Angeles. Poi c’è stato il party dopo la presentazione di Babylon, l’ultimo film che vede Pitt protagonista, e infine il suo 59esimo compleanno, al quale la dolce designer è stata naturalmente invitata. A quanto pare il suo cuore infranto avrebbe trovato conforto tra le braccia dell’attore ormai veterano di amori e matrimoni difficili. Dopo due anni di matriomonio, Ines avrebbe messo fine alla sua storia con Wesley “di comune accordo”, ma come si sa una fine può essere sempre molto dolorosa.