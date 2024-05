San Marino fuori dall’Eurovision 2024: “Qualcosa non torna, potremmo scegliere di non partecipare più”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

San Marino reagisce male alla mancata qualificazione dei Megara agli Eurovision Song Contest 2024. Il gruppo vincitore di Una voce per San Marino (avevano battuto in finale Loredana Bertè che ha così perduto l’occasione di rappresentare lo stato durante il prestigioso festival canoro) non ha ottenuto il numero di voti sufficiente a qualificarsi tra i 10 paesi più votati durante la seconda semifinale degli Eurovision, un risultato che impedirà al paese di accedere alla finale di sabato 11 maggio.

Le parole del segretario di Stato al turismo di San Marino

Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo di San Marino, ha così commentato l’ennesima esclusione subita dallo stato all’Eurovision: “Potremmo fare la scelta di non partecipare più all’Eurovision. C’è molta amarezza. Soprattutto c’è qualcosa che non mi torna. Per tre anni di fila siamo fuori dalla finale. Prima Achille Lauro, poi Piqued Jacks e ora i Megara. Sembra quasi che i piccoli Stati siano troppo penalizzati. Il gioco non può essere solo per i grandi Paesi. Non potrei comunque decidere io di non partecipare perché c’è la TV di Stato e ci sarà un altro Governo, ma non va bene”. Quindi ha concluso: “Ci impegniamo e tanto per fare un prodotto importante come Una Voce per San Marino e non meritiamo tutte le volte di essere trattati in questa maniera”.

I Megara avevano vinto Una voce per San Marino, seconda Loredana Bertè

A rappresentare San Marino agli Eurovision Song Contest 2024 sono stati i Megara, band spagnola vincitrice del concorso Una voce per San Marino. Il gruppo aveva portato in gara la canzone “11.11”, la stessa portata in Svezia. In quell’occasione, il brano era riuscito a imporsi sulle altre canzoni in gara, compresa quella di Loredana Bertè, in gara al Contest con “Pazza”, il brano portato a Sanremo 2024. A partecipare alla scorsa edizione di Una voce per San Marino anche Aaron Sibley, Aimie Atkinson, Jalisse, La Rua, Marcella Bella, Pago e Wlady, Corona, Ice Mc e Dj Jad.