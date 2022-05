Perché l’Italia non può votare Achille Lauro nella semifinale dell’Eurovision 2022 Achille Lauro si esibisce nella seconda semifinale dell’Eurovision con la canzone “Stripper”. Se arriverà in finale potrà contare sui voti degli italiani ma non questa sera. Ecco perché l’Italia non può votare i cantanti in gara nella seconda semifinale.

A cura di Vincenzo Nasto

Achille Lauro e Boss Doms durante le prove dell’Eurovision (ph EBU / NATHAN REINDS)

Mancano poche ore alla seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022, che si tiene a Torino nella splendida cornice del PalaOlimpico, in corso Sebastopoli. Dopo la prima serata del 10 maggio, si esibiranno nelle prossime ore la seconda tranche dei paesi partecipanti, tra cui San Marino, che verrà rappresentato sul palco dal cantante romano Achille Lauro. L'artista, protagonista anche al Festival di Sanremo 2022, si è aggiudicato la possibilità di partecipare all'Eurovision Song Contest attraverso la vittoria del contest sanmarinese "Una voce per San Marino", arrivata con il singolo "Stripper". Dopo le prove degli scorsi giorni sul palco di Torino, è arrivato il momento in cui si esibirà dal vivo con il singolo, insieme al producer Boss Doms.

A sostenere il percorso nella competizione di Achille Lauro ci sarà sicuramente anche una fetta del pubblico italiano, che però non potrà farlo in semifinale. Infatti, come spiegato nel regolamento, il pubblico italiano e la giuria tecnica ha potuto esprimere il suo voto solo durante la prima semifinale, come per quello francese. Per la seconda invece, altri tre paesi parteciperanno al voto e quindi alla selezione dei finalisti della competizione: Regno Unito, Spagna e Germania. Questi cinque paesi sono già qualificati alla finalissima della kermesse musicale, appartenendo alle nazioni cosiddette Big Five.

Achille Lauro potrebbe essere favorito dal regolamento che non permette al pubblico italiano di votare i rappresentanti del nostro paese: Blanco e Mahmood con "Brividi". Infatti durante la finale, il televoto e la giuria tecnica dovranno concedere il punteggio più alto a qualsiasi altro paese che partecipi alla competizione, favorendo magari un artista italiano come Achille Lauro. Nel frattempo, il cantante, come i rappresentanti ucraini della Kalush Orchestra, sono i candidati più insidiosi alla vittoria finale della competizione musicale, tra i più temibili sicuramente per la coppia da "Brividi" Blanco e Mahmood. Il prossimo 14 maggio scopriremo chi sarà la nazione a cui verrà consegnato il premio dai Maneskin, vincitori nel 2021 a Rotterdam.