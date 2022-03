Perché Elton John non ha partecipato agli Oscar 2022 Elton John non ha partecipato all’annuale evento organizzato dalla sua fondazione contro l’AIDS, che si tiene prima della cerimonia di consegna degli Oscar. È la prima volta in 30 anni. Il motivo è la sovrapposizione della data del party con una tappa del suo Tour. A fare gli onori di casa ci hanno pensato suo marito David Furnish e Lady Gaga.

Grande assente all notte degli Oscar 2022, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, è stato Elton John. L'artista non ha potuto partecipare all'annuale evento organizzato dalla sua fondazione contro l'AIDS. Un appuntamento ormai trentennale, che si svolge presso il West Hollywood Park prima della consegna delle statuette e a cui non ha mai rinunciato. Quest'anno a fare gli onori di casa ci hanno pensato Lady Gaga, presentatrice della serata, che ha saltato il red carpet per prendere parte all'evento, e David Furnish, marito di John.

Il motivo dell'assenza di Elton John dagli Oscar

È la prima volta in 30 anni che Elton John non partecipa all'annuale party dalla sua fondazione contro l'AIDS. La star ha dovuto rinunciare perché l'evento, che si è svolto il 27 marzo, si sovrapponeva con una data del suo tour, Farewell Yellow Brick Road, fissata tempo prima. L'artista si è detto dispiaciuto di non essere presente di persona ma ha comunque fatto sentire tutta la sua vicinanza al marito Furnish, ai loro due figli e a Lady Gaga, assente dal red carpet degli Oscar per prendere parte all'evento della Elton John AIDS Foundation.

"Sono così triste di essermi perso queste foto di famiglia agli Elton John AIDS Foundation Oscar stasera con David, Lady Gaga e i ragazzi", ha scritto sul suo profilo Twitter. E ha poi aggiunto: "Sto mandando il mio affetto a tutti per il loro supporto all'associazione. Significa il mondo per noi".

L'associazione di Elton John per combattere l'AIDS

Nel 1992 Elton John ha fondato la Elton John AIDS Foundation, che si occupa di raccogliere fondi per combattere la diffusione dell'AIDS. Ogni anno l'associazione organizza un party annuale che si svolge prima della cerimonia di consegna degli Oscar. Il primo evento si tenne nel febbraio del 1993, preso il Maple Drive Restaurant, e di 300mila dollari. Negli ultimi anni, al party organizzato a scopo benefico, hanno partecipato star di Hollywood e principali personaggi del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento.