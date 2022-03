Notte degli Oscar 2022: la lista completa di tutti i vincitori La 94esima edizione degli Oscar 2022 ha proclamato CODA miglior film. Niente da fare per Paolo Sorrentino, il premio come miglior film internazionale va a Drive my car.

CODA (I segni del cuore) è il film vincitore degli Oscar 2022, la cui cerimonia si è tenuta nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo a Los Angeles dal Dolby Theatre con collegamenti in altre location sparse per il mondo. L'Academy ha inoltre proclamato come miglior attore Will Smith per il film "King Richard – Una famiglia vincente", migliore attrice Jessica Chastain per "Gli occhi di Tammy Faye" e migliore regia a Jane Campion per "Il potere del cane". Per quanto riguarda l'Italia, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino purtroppo non ce l'ha fatta. Come film straniero è stato premiato "Drive my car" del regista e sceneggiatore Ryūsuke Hamaguchi. "Dune" vince quasi tutti i premi tecnici e porta a casa sei statuette.

Il pugno di Will Smith a Chris Rock

Tra i momenti salienti della cerimonia degli Oscar 2022 resterà certamente impresso il pugno che Will Smith ha dato a Chris Rock, dopo che il comico ha fatto una battuta sulla malattia autoimmune di Jada Pinkett-Smith: "Tieni mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca", ha dichiarato l'attore che ha vinto l'Oscar come miglior attore.

La lista completa dei vincitori degli Oscar 2022

Ecco la lista completa dei vincitori dei premi Oscar 2022.

Oscar per il Miglior film: CODA (I segni del cuore)

Oscar per la Miglior regia: Jane Campion per Il potere del cane

Oscar per la Miglior attrice protagonista: Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye

Oscar per il Miglior attore protagonista: Will Smith per King Richard – Una famiglia vincente

Oscar per la Miglior canzone originale: Billie Eilish per No Time To Die

Oscar per Miglior film di animazione: Encanto

Oscar per il Miglior film Straniero: Drive my car di Ryūsuke Hamaguchi

Oscar per il Miglior attore non protagonista: Troy Kotsur per CODA (I segni del cuore)

Oscar per la Miglior attrice non protagonista: Ariana DeBose per West Side Story

Oscar per la Migliore sceneggiatura originale: Kenneth Branagh per Belfast

Oscar per la Miglior sceneggiatura non originale: Sian Heder per CODA (I segni del cuore)

Oscar per i Migliori costumi: Jenny Beaven per Crudelia

Oscar per la Migliore colonna sonora: Hans Zimmer per Dune

Miglior scenografia: Patrice Vermette e Zsuzsanna Sipos per Dune

Oscar per Migliori effetti speciali: Paul Lambert, Tristen Myles, Brian Connor e Gerd Nefzer per Dune

Oscar per il Miglior sonoro: Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett per Dune

Miglior trucco e acconciatura: Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh per Gli occhi di Tammy Faye

Miglior documentario: Summer of Soul

Miglior cortometraggio animato: The Windshield Wiper

Miglior corto documentario: The Queen of Basketball

Miglior cortometraggio: The Long Goodbye

Miglior fotografia: Greig Fraser per Dune

Miglior montaggio: Joe Walker per Dune