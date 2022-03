Oscar 2022 al miglior film straniero a Drive my car, Paolo Sorrentino resta vanto per l’Italia Paolo Sorrentino non ce l’ha fatta a vincere gli Oscar, ma resta un vanto per tutta l’Italia. Trionfa “Drive my car” di Ryūsuke Hamaguchi. Il suo discorso di accettazione interrotto, critiche sui social.

Drive my car vince l'Oscar 2022 come miglior film straniero, battendo gli altri film in nomination: È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Flee di Jonas Poher Rasmussen, La persona peggiore del mondo di Joachim Trier e Lunana: A yak in the classroom del debuttante Pawo Choyning Dorji. Il regista e sceneggiatore Ryūsuke Hamaguchi conquista l'ambita statuetta con questo lungometraggio intimista, che si prefigge di attraversare l'animo tormentato di un attore e regista che ha perso prima un figlio e poi la moglie prima di smarrire se stesso. La sua macchina, grazie alla guida della tormentata Misaki (Tôko Miura), tenterà di ritrovare la strada verso casa.

Il discorso di ringraziamento di Ryūsuke Hamaguchi

Il regista giapponese Ryusuke Hamaguchi ha ritirato il Premio Oscar e ha fatto molto scalpore il fatto che è stato interrotto dalla regia mentre stava ringraziando tutti i suoi attori e collaboratori. Proprio mentre stava continuando a menzionare i nomi di tutti gli attori che hanno fatto grande il suo film, "Drive my car", la regia ha piazzato un sottofondo come per dare l'indicazione di andare via dal palco, ma lui li ha stoppati con la mano e ha detto: "Non ho ancora finito". Sui social c'è stato grande clamore: "La mancanza di rispetto nei confronti di Hamaguchi mi ha molto infastidito".

Il commento di Paolo Sorrentino: la foto con la madre

Non c'è stato nessun commento da parte di Paolo Sorrentino durante la cerimonia degli Oscar, ma soprattutto per i fan italiani è rimasto nel cuore un messaggio con cui il regista ha idealmente chiuso il ciclo del suo film. Poco prima di partire alla volta della cerimonia degli Oscar, Paolo Sorrentino ha lasciato su Instagram le sue impressioni, pubblicando una foto da piccolo insieme a sua madre.

Oggi, dopo due anni di lavoro, con la cerimonia degli Oscar, si chiude il ciclo di questo film. Da mesi mi viene chiesto perché ho fatto questo film e non ho mai trovato una risposta autentica. Oggi l’ho trovata: volevo tornare, anche solo per un attimo, a questa foto. A mia madre. @handofgodfilm #èstatalamanodidio

Le altre nomination di Drive my car

Il film "Drive my car" premiato dagli Academy con la statuetta di Miglior Film Internazionale, aveva ricevuto altre due nomination: "Miglior regista" e "Miglior sceneggiatura non originale". I premi sono andati rispettivamente a Jane Campion per "Il potere del cane" e a "CODA – I segni del cuore".