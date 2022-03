Chris Rock si è rifiutato di denunciare Will Smith per lo schiaffo sul palco degli Oscar 2022 Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha fatto sapere di aver interrogato Chris Rock, il quale si è “rifiutato di sporgere denuncia” per lo schiaffo ricevuto sul palco degli Oscar da Will Smith, che ha spiegato: “L’arte imita la vita”.

Mentre il mondo si interroga sulla veridicità dello schiaffo che Will Smith ha sferrato a Chris Rock nella notte degli Oscar 2022, il dipartimento di polizia di Los Angeles ha fatto sapere di non aver avviato alcuna inchiesta sul caso. Il comico infatti si sarebbe “rifiutato di sporgere denuncia alla polizia” nei confronti dell’attore, che è uscito di scena ritirando il premio Oscar e lasciando il mondo intero con un grande punto interrogativo. Ma era tutto vero?

Chris Rock è stato interrogato dalla polizia

Rock al momento non avrebbe alcuna intenzione di portare in un aula di tribunale il collega per quanto successo nella notte degli Oscar. Lo ha fatto sapere il dipartimento di polizia di Los Angeles tramite una nota dopo aver interrogato il comico: “Le entità investigative della polizia di Los Angeles sono a conoscenza di un incidente tra due persone che ha avuto luogo durante il programma degli Academy Awards. L'incidente ha coinvolto due persone, un individuo ne ha schiaffeggiato un altro e la persona coinvolta si è rifiutata di sporgere denuncia quando è stata interrogata dalle forze dell'ordine”. Le autorità hanno aggiunto di restare a disposizione qualora l’attore cambiasse idea, ma fino ad allora tutto resterà soltanto materia di dibattito pubblico: “Se la parte coinvolta desidera ricevere un rapporto in un secondo momento, la polizia di Los Angeles sarà disponibile per completare un rapporto investigativo”.

L'Academy non ha ritirato l'Oscar a Will Smith

Com’era prevedibile, l’Academy è intervenuta condannando il gesto di Will Smith. Con una nota ha precisato di “non perdonare la violenza in nessuna forma”, dal momento che il suo codice di condotta condanna ogni tipo di violenza e richiede che i suoi membri si comportino “In modo etico, onorando i valori del rispetto della dignità umana”. Eppure, il premio non è stato ritirato e Smith ha chiuso la questione lasciando al pubblico un messaggio da interpretare. In lacrime dopo quanto successo ha spiegato: "L'arte imita la vita. Sembro il padre pazzo proprio come hanno detto… proprio come hanno detto di Richard Williams. L'amore ti farà fare cose pazze".