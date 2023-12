Presepi viventi a Roma e provincia: ecco i più belli con date e orari Gratis o a pagamento, con attori professionisti e non, ambientati in chiese, piazze o giardini, abbiamo scelto per voi alcuni presepi viventi a Roma e dintorni. Ecco le date e gli orari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Visitare i presepi viventi è una delle attività più gettonate dagli amanti del Natale. Come da tradizione in alcune chiese, piazze o giardini viene messa in scena la Natività, con le rappresentazioni più varie. Grandi e piccini, famiglie e coppie ogni anno vanno in cerca dei presepi viventi più suggestivi e caratteristici, per concedersi una passeggiata dopo i pasti sostanziosi delle feste, complici il bel tempo e le temperature miti, immergendosi nell'atmosfera natalizia. Tra i figuranti ci sono anche attori professionisti che vengono ingaggiati per vestire i panni dei vari personaggi, tra i quali anche arti e mestieri.

Oltre ai presepi viventi altre attività tipiche delle festività natalizie da inizio dicembre fino alla Befana sono pattinare sulle piste di pattinaggio sul ghiaccio, visitare i villaggi di Natale con la casa di Babbo Natale e i mercatini sia a Roma che nel Lazio. Per quanto riguarda invece i presepi viventi, ce ne sono diversi e con varie ambientazioni, sia gratuiti che a pagamento. Ecco alcuni dei più belli tra Roma e dintorni con tutte le informazioni sulle date e gli orari. Il 16 dicembre scorso un presepe vivente è stato allestito anche alla basilica di Santa Maria Maggiore alla presenza di Papa Francesco.

Borgo Medievale di Jenne

Presepe vivente a Jenne

A Jenne in provincia di Roma nell'Alta Valle dell'Aniene il presepe vivente è allestito nel borgo medievale. La Natività è visitabile in due appuntamenti, ci sono attori professionisti e momenti in cui viene coinvolto il pubblico. Dopo la rappresentazione c'è l'apertura di stand gastronomici. Dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 è allestito il presepe artistico.

Quando: il 26 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024 dalle ore 17

Dove: Borgo medievale

Presepe vivente a Ladispoli

Presepe vivente di Ladispoli

Due appuntamenti in programma anche per il presepe vivente di Ladispoli all'Oasi Bosco di Paolo sul litorale Nord della provincia di Roma, dove va in scena la Natività. L'ingresso è in via Corrado Melone, l'evento è organizzato dalla ProLoco Unpli Lazio. La Natività è in una capanna illuminata in mezzo agli alberi.

Quando: 26 e 27 dicembre 2022, dalle 17 alle 19.30

Dove: Oasi Bosco di Palo

Presepe vivente a Rocca Santo Stefano

La capanna pronta ad ospitare la Natività a Rocca Santo stefano

Dopo qualche anno di assenza ritorna per i vicoli del borgo, la magia del presepe vivente. Nel centro storico sarà possibile assistere alle varie scene che raffigurano la Natività. Inoltre allo stesso tempo sarà possibile assaggiare alcuni prodotti locali passeggiando nel presepe vivente.

Quando: 30 dicembre 2023 dalle 17.30 alle 19

Dove: Piazza Santa Maria Assunta