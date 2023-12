Pattinaggio sul ghiaccio a Roma: le piste aperte a Natale 2023 con orari e prezzi Tutte le info su orari, indirizzi e costi di biglietti delle piste di pattinaggio sul ghiaccio a Roma durante le feste di Natale 2023. Ecco le più belle e attrezzate nella Capitale e dintorni.

Il pattinaggio sul ghiaccio a Roma è un'attività molto gettonata durante le feste di Natale. Che siano la chiuso o all'aperto, le piste attraggono ogni anno migliaia di romani e turist nei vari quartieri della città, dal centro alla periferia. Uno scenario incantato che trasporta immediatamente nella magica atmosfera natalizia. Bambini e adulti sono pronti a calzare i caratteristici stivaletti con la lama e a scendere in pista. Dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio a Villa Borghese fino a ad Euroma 2, Fanpage.it ne ha selezionate alcune per voi, con tutte le info utili su dove si trovano, orari d'apertura e costi.

Pista di pattinaggio a Villa Borghse

La pista di pattinaggio sul ghiaccio a Villa Borghese da parte del Christmas World. La pista è grande 800 metri quadrati e all'initerno del villaggio di Natale si trova nell'allestimento a tema New york. Pattina sul ghiaccio sotto l’ombra iconica del Ponte di Brooklyn. Il suggestivo sfondo sullo skyline di New York ti trasporterà nel cuore della Grande Mela.

Costo: Gratuito fino a 3 anni e per disabili con certificazione a partire dal 70%;

ridotto (4 – 11 anni/Over 65/Accompagnatore disabile) infrasettimanale 16,50 euro, weekend e festivi 20,50 euro; Intero (dai 12 anni in su): infrasettimanale 19,50 euro, weekend e festivi 23,50 euro.

Orario: fino al 7 Gennaio 2024. Dal lunedì al giovedì 10-20; venerdì e sabato 10-22; domenica 10-20.

Pista di pattinaggio al Luneur Park

La pista di pattinaggio al Luneur Park il Giardino delle Meraviglie, in via delle Tre Fontane 100, è adatta al divertimento di tutta la famiglia. Si può pattinare in un luogo animato da elfi, folletti, creature magicamente divertenti come l’orso polare Igloo e l’omino pan di zenzero Pepe.

Costo: 6 euro

Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Ponte Milvio

La pista di pattinaggio sul ghiaccio a Ponte Milvio sul Lungotevere Maresciallo Diaz (parcheggio Farnesina) rientra nell'ambito del Ice Christmas Village, il più grande villaggio di Natale di Roma Nord con ingresso gratuito. Tante attrazioni per bambini e adulti, come i mercatini con regali e addobbi natalizi, installazioni luminose, candy shop, street food corner, un albero di Natale gigante e la casa di Babbo Natale. Il tutto insieme a spettacoli e musica.

Costo: Adulti 10 euro durante la settimana, 12 euro sabato, domenica, festivi e prefestivi; Bambini 8 euro sotto i 6 anni in settimana, 10 euro sabato, domenica, festivi e prefestivi. (Comprendono il noleggio dei pattini e un'ora in pista).

Orario: Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 24 fino all'8 gennaio 2023.

Pista di Pattinaggio sul ghiaccio a Re di Roma

A Re di Roma in zona San Giovanni bambini e adulti, insieme ad amici e famiglia sono invitati a vivere una fantastica avventura in una delle piste di ghiaccio più magiche della Capitale. Si tratta di una pista di pattinaggio coperta allestita in Piazza Re di Roma, dove trovare animazione per bambini e lezioni di pattinaggio, sia individuali che di gruppo.

Costo: Intero 12 euro, ridotto 10 (fino a 8 anni)

Orario: Aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle 24 fino all'8 gennaio 2024.

La pista olimpionica di Sporting Club Panda

La pista di pattinaggio sul ghiaccio di Sporting Club Panda di via Nomentana 1070 è l'unica pista al coperto olimpionica di Roma.

Costo: 10 euro ingresso con pattini a noleggio, 8 euro ingresso con pattini propri per un tempo illimitato.

Orario: Tutti i venerdì, sabato e domenica, è possibile pattinare liberamente e per un tempo illimitato. Venerdì: 21-24; sabato: 15-1; domenica: 11-13 e 15-20.