Orari Ztl Roma a Natale 2022: le strade chiuse al traffico e i varchi attivi il 24, 25 e 26 dicembre Festività natalizie all’insegna della mobilità: a Roma i mezzi pubblici in questo 2022 sono potenziati. Ma anche l’orario di attivazione delle Ztl viene esteso.

A cura di Beatrice Tominic

Per queste festività natalizie la capitale ha varato un piano di mobilità che prevede il potenziamento dei mezzi pubblici e l'estensione dell'orario delle Ztl che attraversano l'intero centro di Roma, in particolare quelle del Centro Storico e Tridente (A1) dalle 6.30 alle 20, anche nelle giornate di sabato e dei festivi: unica esclusione la giornata di Natale, domenica 25 dicembre.

Invariati, invece, gli orari della Ztl diurna di Trastevere e di tutte le Ztl notturne, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità. A seguire tutti gli orari dei varchi diurni e notturni nelle zone a traffico limitato di Roma, dalla Ztl Centro Storico a Tridente, fino alla Nuova Fascia Verde.

La nuova fascia verde, attiva dal 15 novembre 2022, è indicata tramite la linea rossa tratteggiata

Ztl a Roma a Natale 2022: gli orari dei varchi il 24 e 25 dicembre

Per accedere, circolare e sostare in alcuni territori più centrali della capitale è necessario essere muniti degli appositi permessi. Le aree di ztl, zona traffico limitato, sono cinque a cui si aggiunge la nuova fascia verde e sono:

Centro Storico;

Tridente;

Trastevere;

San Lorenzo;

Testaccio.

In due delle cinque zone a traffico limitato, l'orario di attivazione è esteso: quella del Centro Storico e Tridente (A1) nel giorno della vigilia di Natale sono attive dalle ore 6.30 alle 20. Per tutta la giornata del 25 dicembre, invece, i varchi restano inattivi.

In particolare, i varchi elettronici della ztl del Tridente sono sei e si trovano in via di Ripetta (incrocio con via dell'Oca), via dei Pontefici (incrocio piazza Augusto Imperatore), via Condotti (incrocio largo Goldoni), via di Propaganda (incrocio via Capo le Case), via di San Sebastianello, (incrocio viale Trinità dei Monti), via del Gambero (incrocio via delle Convertite).

Da non dimenticare, infine, per chi ha intenzione di muoversi per le vie del centro della capitale, che anche nella giornata del 24 dicembre, come già avvenuto l'8, l'11 e il 18 dicembre, i mezzi pubblici sono gratuiti, con tornelli aperti nelle metropolitane e nessun bisogno di timbrare il biglietto sugli autobus e sui tram.

Orari della Ztl a Roma a Santo Stefano: i varchi attivi il 26 dicembre

Come nelle giornate della vigilia e di Natale, le ztl resteranno attive dalle 6.30 alle 20: questi orari sono previsti dall'8 dicembre all'8 del mese di gennaio. Unica eccezione, però, è fatta per le ztl notturne e la ztl diurna di Trastevere, attiva dalle 6.30 alle 10.00 dal lunedì al sabato (esclusi i festivi).