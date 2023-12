Natale 2023 a Roma: gli orari di metro, bus, treni e ztl il 24, 25 e 26 dicembre Il Comune di Roma ha presentato il piano mobilità per le festività natalizie 2023, che prevede anche mezzi pubblici gratis domenica 24 dicembre, il giorno della Vigilia di Natale. Ecco gli orari di bus, tram, metro e Ztl. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per le festività natalizie il Comune di Roma ha presentato un piano mobilità, che prevede anche mezzi di trasporto gratis il 24 dicembre, il giorno della Vigilia di Natale. Sono previsti potenziamenti al trasporto pubblico che coinvolgono le corse della metro linea A e le linee di superficie verso i luoghi di maggiore interesse e attrattiva durante le festività natalizie come il centro storico e centri commerciali.

Tre le linee circolari gratis: ‘Free1’ e ‘Free2’ vanno dalla stazione Termini e piazzale dei Partigiani verso Largo Chigi e sono attive dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 tutti i giorni sia feriali che festivi dalle ore 9 alle 21. La linea 100 sempre circolare parte da Porta Pinciana, passa per via Veneto, Tritone, piazza Cavour, Largo Chigi e ritorno a Porta Pinciana ed è attiva tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 9 alle 20.

La metro A rimane aperta per tutta la durata del servizio e sarà sospesa la chiusura alle 21 dalla domenica al giovedì. Lungo la metro C sarà garantito un treno in più da metà giornata a fine servizio. In generale nel periodo natalizio verrà intensificato il servizio con 48 corse aggiuntive.

Leggi anche Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Last Christmas degli Wham!

Gli orari delle metro a Roma per 24, 25 e 26 dicembre

Alla vigilia di Natale, domenica 24 dicembre, i mezzi pubblici a Roma terminano il servizio alle ore 21. Lunedì 25 dicembre a Natale il servizio va dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 21. Il giorno di Santo Stefano martedì 26 dicembre i mezzi pubblici non subiranno variazioni di orari, ma svolgeranno servizio regolarmente.

Mezzi pubblici gratis a Roma la Vigilia di Natale 2023

I mezzi pubblici sono gratis a Roma domenica 24 dicembre in occasione delle festività natalizie. Ciò significa che è possibile viaggiare senza titolo di viaggio nel territorio della Capitale su bus, tram e metropolitane.

Gli orari di bus e tram per 24, 25 e 26 dicembre

Alla vigilia di Natale terminato il servizio delle metropolitane alle ore 21 sono disponibili le line nMa, nMB, nMC e nME, che iniziano il turno dalle 23; la linea notturna è attiva dalle 24.

Treni a Roma a Natale 2023: gli orari per la Vigilia, Natale e Santo Stefano

Il 24 dicembre le ferrovie seguono i seguenti orari: Termini-Centocelle in direzione Centocelle 5.30 – 21.30, direzione Termini 5.03 – 21.03; la ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (servizio metropolitano) e ferrovia Metromare: ultime corse alle ore 21.30 circa.

A Natale la ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo (servizio metropolitano) e la ferrovia Metromare: prestano servizio dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 21; la ferrovia Termini-Centocelle in direzione Centocelle va dalle 8.30 alle 14, in direzione Termini dalle 8.03 alle 13.33; nel pomeriggio dalle 16.30, assicurato con la linea 105. Corse regolari per martedì 26 dicembre.

Per quanto riguarda Trenitalia fa sapere che gli orari dei treni da e per Roma in vista delle festività natalizie non subiranno variazioni, cancellazioni né ci saranno potenziamenti. Il servizio resta regolare ed invariato lungo le linee che gravitano intorno alla Capitale.

Gli orari della Ztl a Roma nel periodo natalizio

La Ztl del centro dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 è attiva fino alle 20, prolungando l'orario. Il divieto di accesso va dalle 6.30 alle 20, dal lunedì alla domenica, escluso lunedì 25 dicembre. Restano invariati gli orari della ztl diurna Trastevere e di tutte le ztl notturne.