Festa della Befana in Piazza Navona a Roma: orari e programma con i calciatori della Roma La Befana torna a volare sopra Piazza Navona il 6 gennaio 2023. Ecco il programma completo con i calciatori della Roma per la festa dell’Epifania.

A cura di Alessia Rabbai

La Befana a Piazza Navona (Immagine di repertorio La Presse)

Torna la festa della Befana a Piazza Navona a Roma, uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie della Capitale. Dopo due anni di Covid in cui gli eventi dedicati alle festività sono stati interrotti, si festeggia di nuovo l'Epifania senza restrizioni, con centinaia di presenze attese tra cittadini, persone provenienti dall'hinterland e turisti. La kermesse è iniziata il primo dicembre e che oggi, venerdì 6 gennaio 2023 sarà l'ultimo giorno di stand, bancarelle e spettacoli per l'Epifania. Per la giornata finale dell'evento alle ore 10 un vigile del fuoco travestito da Befana con tanto di scopa si lancerà dalla chiesa di Sant'Agnese in Agone e sono attesi anche i calciatori della Roma a Piazza Navona, i quali distribuiranno dolci e doni ai più piccoli, ma anche carbone.

Piazza Navona in festa

Festa della Befana a Piazza Navona, gli orari e il programma per l'Epifania a Roma

La Festa della Befana a Piazza Navona per oggi, venerdì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, ha un programma ricco di appuntamenti. Al mattino a partire dalle 10 inizia il tradizionale volo della Befana dalla chiesa di Sant'Agnese in Agone. Il volo dà ufficialmente inizio alla festa, che verrà inaugurata dal sindaco Roberto Gualtieri, dall'assessore al Commercio Monica Lucarelli alla presenza del capo del corpo dei vigili del fuoco Guido Parisi. A mezzogiorno come da tradizione sarà celebrata la Santa Messa all'interno della Basilica di Sant'Agnese. I vigili del fuoco saranno presenti a Piazza Navaona con gli operatori e con i mezzi d'intervento, per farli scoprire ai bambini. Nel corso della giornata in Piazza Navona saranno presenti artisti di strada che fanno animazione intrattenendo grandi e piccini, acrobati, giocolieri, musicisti. Il tutto in una cornice di bancarelle di dolciumi e attrazioni, come le mele caramellate e il carosello. Ad animare la festa dell'Epifania a Piazza Navona il concerto della banda del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il carosello

A che ora inizia il volo della Befana dalla chiesa di Sant’Agnese in Agone

Il volo della Befana dalla chiesa di Sant'Agnese in agone inizia alle ore 10. Un vigile del fuoco con tanto di scopa si lancerà dal campanile per una cinquantina di metri, ‘volando' con una fune sulle teste di bambini e adulti, i quali si godranno lo spettacolo con il naso all'insù. Una volta raggiunta la piazza il pompiere nelle vesti dell'amata vecchina distribuirà dolci e caramelle.

I calciatori della Roma distribuiranno dolci, doni e carbone

Oggi, venerdì 6 gennaio, festa della Befana, a Piazza Navona sono attesi anche i giocatori della As Roma. L'appuntamento è davanti alla Fontana dei Quattro Fiumi, dove i calciatori distribuiranno doni e dolci ai bambini.