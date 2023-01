Cosa fare per l’Epifania 2023 a Roma: tutti gli eventi per bambini in attesa della Befana In occasione delle festività dell’Epifania 2023, sono molti gli eventi organizzati nella capitale per celebrare la Befana per grandi e piccini, oltre al ritorno del mercatino di piazza Navona.

A cura di Beatrice Tominic

Le befanine portafortuna in una delle bancarelle presenti a piazza Navona durante queste festività.

In occasione delle festività dell'Epifania 2023, sono molti gli eventi organizzati nella capitale per celebrare l'ultima festività di questa pausa invernale, in attesa di assaporare i dolciumi nella calza della Befana.

Fra le proposte per grandi e piccini, è tornato quest'anno l'appuntamento con i mercatini di piazza Navona, uno degli appuntamenti immancabili nella capitale e la corsa del giocattolo sulla Terrazza del Pincio: scopriamo tutti gli eventi più attesi per concludere questa pausa invernale a Roma.

Torna la Befana a Piazza Navona

Torna l'appuntamento del 6 gennaio con la Befana a piazza Navona: da fine novembre la piazza è addobbata a festa, con bancarelle che vendono dolciumi e calze già pronte, zucchero filato e mele caramellate. E, ancora, banchi con il tiro a segno, le corse dei cavalli virtuali, uno stand che permette di stampare calendari con le proprio foto preferite e la slitta trainata dalle renne su cui grandi e piccini possono salire per ricordare la giornata immortalandola. Palloncini per i più piccoli e la giostra luminosa con cavallini e carretti (nella foto in basso). Non mancano, infine, i simboli della tradizione, con un abete illuminato e un grande presepe in cui, oltre alla sacra famiglia, figurano personaggi riuniti in cerchio per ascoltare un vecchino che racconta una storia dalla sua sedia a dondolo e un gruppo di persone che banchettano all'aria aperta. Tre stand, infine, sono dedicati alle biblioteche di Roma.

Nella giornata dell'epifania, in particolare, torna il tradizionale volo di un vigile del fuoco che, vestito da Befana, compie un volo da 50 metri dalla chiesa di Sant'Agnese in Agone. Come da tradizione, infine, i giocatori della Roma saranno in piazza per distribuire dolciumi.

La giostra a piazza Navona.

Caccia ai tesori della Befana al Museo delle Carrozze d'Epoca

Altro evento imperdibile per questa Epifania è la caccia al tesoro del Museo delle Carrozze d'Epoca: è qui che, fra indovinelli e storie divertenti, ogni partecipante può riempire la sua calza, cercando con la propria squadra dolci nascosti fra le carrozze e slitte esposte, risalenti alle epoche più disparate. Se i partecipanti riescono a trovare tutti i dolcetti e a riempire la calza, comparirà la Befana. Nel frattempo i genitori, possono muoversi nel museo, durante una visita alla scoperta dei 150 esemplari di slitte e carrozze di ogni epoca.

Dove: Nel Museo delle Carrozze d'Epoca, via Andrea Millevoi, 693 – Roma

Date e orari: Il 6 gennaio, su turni

Costo: Biglietti da 8 euro sia per adulti che per bambini: quelli con età inferiore a 4 anni non pagano

La Befana a Cinecittà World

Dopo la grande festa di Capodanno che ha contato oltre 20mila presenza, Cinecittà World torna ad aprire le sue porte ai visitatori e alle visitatrici per l'ultima grande festa invernale, con il lungo weekend dell'Epifania.

Le feste natalizie a Cinecittà World.

I re Magi arrivano nel Presepe del Cinema del Parco, dove il bambinello appare circondato da supereroi e personaggi del cinema. La sacralità del presepe si unisce alla tradizione della calzetta: chi non lo ha ancora fatto, può riempire le proprie calze di dolciumi e carbone nel mercatino allestito a Cinecittà World. Per l'ultima volta, si ha l'occasione di incontrare Babbo Natale prima del prossimo anno, assistere a spettacoli a tema e musical, fra cui il Christmas Show oppure giocare a battaglie di palle di neve nel playground invernale del Regno di Ghiaccio, dove non manca neppure la pista di pattinaggio e a cui si aggiungono anche le discese fra le luminarie dello Scivolo di Natale. Un ultimo appuntamento, quello del weekend della Befana, per divertirsi sulle oltre 40 attrazioni del Parco, che resterà chiuso fino al prossimo marzo.

Dove: Cinecittà World, via Irina Alberti (SS Pontina, uscita Castel Romano)

Date e orari: Dal 6 gennaio fino a domenica 8 compresa, dalle 11 alle 18

Costo: Biglietto adulti 27 euro online, 29 in biglietteria; per bambini 22 euro online e 24 in biglietteria

Tre re Magi nel corteo storico folcloristico di via della Conciliazione, dalla pagina Facebook "Viva la Befana".

Corteo storico con i Re Magi

Si rinnova anche il tradizionale appuntamento con il corteo storico con i Re Magi che si svolge alle porte di piazza San Pietro. Qui curiosi e appassionati restano in attesa della sfilata in via della Conciliazione, attraversata da centurioni e sbandieratori intenti a svolgere la loro coreografia lanciando le bandiere colorate in aria fino all'arrivo dei tre re Magi (foto in alto), che raggiungono piazza San Pietro a cavallo.

Dove: via della Conciliazione

Date e orari: Il 6 gennaio, ore 10

La corsa del giocattolo sulla Terrazza del Pincio

Oltre alle calzette, il 6 gennaio torna, dopo i due anni di stop a causa della pandemia, l'appuntamento per regalare un giocattolo e un sorriso alle bambine e ai bambini meno fortunati. L'appuntamento è per la mattina del 6 gennaio nella splendida cornice di Villa Borghese, sulla Terrazza del Pincio. Da qui si parte alle ore 11 per 5 chilometri di corsa, marcia e passo libero: si tratta di un evento sportivo non competitivo e aperto a tutti.

Una foto della Corsa del Giocattolo scatta qualche anno fa, dalla pagina Facebook "Corsa del Giocattolo".

Per iscriversi alla Corsa del Giocattolo, giunta ormai alla sua 45esima edizione, è necessario portare un giocattolo, anche usato, purché in buono stato, che verrà raccolto insieme agli altri dagli operatori e dalle operatrici della Croce Rossa e poi donato dalla ai bambini degli Istituti per l'infanzia abbandonata ed ai reparti pediatrici degli Ospedali.

Dove: Terrazza del Pincio

Date e orari: Il 6 gennaio, appuntamento ore 9, partenza ore 11.

La Befana di Villa Pamphili

Un altro appuntamento che torna dopo la pausa forzata per la pandemia è l'incontro con "La Befana di Villa Pamphilj", organizzato da Vivi Villa Pamphilj per assicurare una mattinata speciale per i più piccini. La rassegna, giunta alla sua III edizione, è un'occasione per trascorrere del tempo all'aria aperta all'interno del grande polmone verde della capitale.

La Befana di Villla Pamphilj, dalla Pagina Facebook "Vivi"

Si inizia alle 10.30 al punto ristoro VIVI di Villa Pamphilj: occorre arrivare con una calza vuota perché, subito dopo lo spettacolo di arte in strada con la regia di Andrea Calabretta e curato da Teatro Villa Pamphilj – Teatro Verdede, Il Circo in valigia, che vede protagonista Gianluigi Capone, arriva la befana. Alle 12 l'adorata vecchina si fa largo nel parco e riempie per magia le calzette dei più piccini, con i dolci di VIVI Lab.

Dove: Villa Pamphilj, davanti al Vivi, ingresso di via Vitellia (angolo via Leone XIII)

Date e orari: Il 6 gennaio, appuntamento ore 10.30, con spettacolo alle 11 e arrivo della Befana alle 12

Spettacolo teatrale per bambini "Una notte con la Befana" al Teatro Abarico

E per chi vuole, alle 11.30 per festeggiare l'Epifania, anche se con un paio di giorni di ritardo, al Teatro Abarico va in scena "Una notte con la Befana" nella mattinata di domenica 8 gennaio. Sul palcoscenico due befane e un Babbo Natale a cui si aggiunge un altro personaggio misterioso: ecco cosa può succedere e chi possiamo incontrare in una notte. Lo spettacolo, organizzato dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali, vede l'interpretazione di Tina Angrisani, Giulia Balbi, Vasco Meddi e Alessia Sorvillo nei panni dei personaggi più amati dai bambini e dalle bambine.

Dove: Al teatro Abarico via dei Sabelli, 116 (zona San Lorenzo)

Date e orari: Domenica 8 gennaio, appuntamento ore 11.30

Costi: Biglietto intero da 10 euro a persona, i bambini pagano 8 euro.