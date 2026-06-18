Esce per andare in cerca di funghi e scompare nel nulla: riprese le ricerche di Franco Vettese con i droni

A un anno e mezzo dalla scomparsa di Franco Vettese, sparito dopo essere uscito in cerca di funghi, sono ripresi i rilievi tecnici con i droni.

Franco Vattese.

Franco Vattese è scomparso nell'ottobre del 2024 da Cassino. L'uomo, di 77 anni, è uscito per andare in cerca di funghi nella zona boschiva vicino casa. Ma non ha mai più fatto ritorno. Da quel momento di lui non si è più saputo niente: le ricerche sono andate avanti a lungo, poi hanno subito un arresto. Sono riprese ieri, mercoledì 17 giugno 2026, con l'arrivo dei droni. Come appreso da Fanpage.it, si tratta soprattutto di rilievi tecnici nelle aree in cui si era incamminato a piedi.

Rilievi tecnici per la scomparsa di Franco Vettese: si cercano telefonino e altri oggetti

Le ricerche sono riprese ieri e sarebbero ancora in corso nella parte collinare, alle pendici del Monte Maggio: a svolgere le operazioni i vigili del fuoco coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma. Lo scopo è quello di scandagliare la zona, non facilmente raggiungibile, con la massima attenzione. Proprio in quella zona, infatti, si sarebbe agganciato al segnale il telefonino del settantasettenne. Presumibilmente, quindi, il dispositivo elettronico potrebbe trovarsi ancora nella zona, forse nascosto sotto qualche pianta.

Per cercare nuove tracce sono già stati utilizzati droni di ultima generazione nella giornata di ieri. Oggi continuano gli accertamenti e i rilievi tecnici: lo scopo adesso è quello di rintracciare proprio il telefonino di Vettese o altri oggetti che possedeva.

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La scomparsa di Franco Vettese a Cassino il 7 ottobre 2024

Franco Vettese è scomparso da Cassinoil 7 ottobre del 2024. Era uscito di casa per recarsi dalla sorella. L'ha incontrata in strada, così ha poi deciso di andare in cerca di funghi, quando è scomparso nel nulla. Poco prima di sparire, si è sentito al telefono con la moglie: quello è stato l'ultimo contatto diretto con l'uomo prima di non sapere più niente. Fin dal giorno successivo alla scomparsa, i suoi familiari sono apparsi sempre in prima linea per cercare di ritrovarlo, dagli appelli della figlia. Le speranze della famiglia non si sono mai spente: vogliono scoprire cosa è successo a Franco Vettese e trovare le risposte che oggi, dopo un anno e mezzo dalla scomparsa, mancano ancora.