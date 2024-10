video suggerito

Franco Vettese scomparso a Montecassino, il caso a Chi l’ha Visto: l’appello della moglie Franco Vettese è scomparso ormai da giorni. Le ricerche procedono anche con i droni e con le unità cinofile, ma per ora del 77enne non c’è traccia nei dintorni di Montecassino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il caso di Franco Vettese, il 77enne scomparso da Montecassino dal pomeriggio di lunedì, è stato trattato dalla trasmissione ‘Chi l'ha visto'. A lanciare un appello è stata la moglie dell'uomo: "Franco so che sei timido ma chiedi aiuto a qualcuno". Il 77enne è uscito lunedì dalla sua abitazione di via Cimarosa e da allora se ne sono perse le tracce: aveva detto che sarebbe andato a fare una passeggiata, ma non è più rientrato a casa. Martedì ha telefonato al cognato dicendo di trovarsi in centro a Cassino, poi più nulla.

Le ricerche di carabinieri, vigili del fuoco, volontari e cittadini vanno avanti da giorni, ma dell'uomo nessuna traccia. Nemmeno i droni, gli elicotteri e le unità cinofile hanno trovato nulla, sia nel centro di Cassino, sia lungo i sentieri boschivi di Montecassino, dove aveva detto di essere diretto. Sono numerose le persone che hanno detto di averlo visto nel centro della città, ma per ora nessun avvistamento è stato confermato. Soprattutto nessuno lo riesce a trovare. Il rischio è che si trovi in difficoltà in un punto boschivo impervio, magari difficile da raggiungere. Il telefono è spento, ma soprattutto dopo giorni ormai sarà scarico: quindi per lui è impossibile – anche se lo volesse – chiamare per chiedere aiuto.

Il cognato, Giovanni Di Meo, ha dichiarato che "si trova in uno stato confusionale per via della sua malattia. Dopo vane ricerche durate fino all'alba nei pressi di Montecassino (da dove aveva effettuato una telefonata ai familiari), ricerche ancora in atto, poche ore fa si è fatto nuovamente sentire sempre tramite cellulare asserendo di trovarsi nel centro di Cassino area di via Tommaso Campanella. Lascio di seguito la foto chiedendo cortesemente a chi lo incontrasse di fermarlo, trattenerlo in loco, e di chiamarmi immediatamente al seguente numero telefonico 3346410278".