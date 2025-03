video suggerito

Scomparso da Alatri Enrico Botticelli, l'appello della moglie: "Vi prego aiutatemi a trovarlo" Enrico Botticelli si è allontanato martedì dalla sua abitazione, con sé non ha portato il cellulare. L'appello per le ricerche è stato condiviso anche dal vicesindaco di Alatri, Roberto Addesse.

A cura di Natascia Grbic

Enrico Botticelli

Sono ore di apprensione queste per la famiglia di Enrico Botticelli, il 53enne scomparso dalla sua abitazione di Alatri in via San Manno da martedì 25 marzo. Botticelli è uscito di casa senza il telefono, e da allora non si sono più avute sue notizie: la moglie è disperata e ha chiesto a tutti di aiutarla a ritrovarlo, diffondendo l'appello con la foto dell'uomo. A diffondere l'avviso di ricerca, anche il vicesindaco di Alatri, Roberto Addesse: "Da ieri (l'altro ieri, ndr) si sono perse le tracce di Enrico Botticelli residente ad Alatri in via San Manno. Le forze dell'ordine stanno effettuando le dovute ricerche e sua moglie mi ha chiesto di fare un appello con la speranza di avere qualche notizia".

Enrico Botticelli si è allontanato da casa con la sua utilitaria, una Renault Twingo con la targa che inizia per EC. Non ha portato il telefono, e contattarlo risulta quindi impossibile. La moglie non sa dove possa essere andato ma soprattutto perché abbia deciso di sparire nel nulla senza fare avere notizie ai suoi cari, che stanno vivendo forti momenti di angoscia. Le forze dell'ordine lo stanno cercando da martedì, insieme agli amici e ai familiari.

"Forza Enrico torna a casa, non ci fare stare in pensiero", è uno dei messaggi più ricorrenti sotto le foto dell'uomo che da ore circolano sui social. "Non fare scherzi, torna da noi", gli scrive un amico. Al momento non ci sarebbero notizie di avvistamenti: tutti stanno cercando Enrico Botticelli, sperando di poter dare presto buone notizie. Perché abbia deciso di allontanarsi e non dire niente a nessuno, al momento non è chiaro.