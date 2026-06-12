Sara Quattro scomparsa a 14 anni da Ostia, lunedì è andata a scuola e non è più tornata a casa

Si cerca Sara Quattro, 14enne scomparsa da Ostia. Lunedì scorso è andata a scuola ed è sparita. Potrebbe essere in viaggio.

Sara Quattro

Sara Quattro è scomparsa da Roma. Della quattordicenne non si hanno più notizie da lunedì 8 giugno scorso. È andata a scuola ma non è più rientrata a casa. I familiari, non riscendo a mettersi in contatto con lei, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Così sono partite le ricerche. Si tratterebbe di un allontanamento volontario. L'appello è stato lanciato attraverso l'associazione Penelope Lazio Odv, che si occupa di dare sostegno e aiuto ai familiari e agli amici delle perspone scomparse. La speranza è che Sara stia bene e che si trovi al sicuro, magari a casa di un'amica. Ha già trascorso quattro notti fuori casa. "Sara per favore torna a casa, ti aspettiamo".

L'identikit di Sara Quattro

Sara Quattro al momento della scomparsa aveva quattordici anni. È alta 1,60 metri, ha una corporatura media e pesa 60 chili. Ha capelli lunghi biondi occhi castano scuro. Al momento della scomparsa indossava pantaloni bermuda di colore verde scuro, un top nero e scarpe rosse. Porta con sé uno zaino grigio.

Le zone in cui prestare attenzione sono Ostia, ma soprattutto le stazioni ferroviarie, metropolitane e le fermate degli autobus, perché potrebbe aver preso i mezzi pubblici ed essere in viaggio. Non è chiaro dove sia diretta. È necessario controllare anche negli ospedali.

Chi la vedesse è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero di Pronto Penelope sempre attivo al 3396514799, anche su Whats App e in forma anonima. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.