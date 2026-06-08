Valeria Movchan scomparsa da Ceccano a 12 anni: “Diceva di voler andare dal padre, soldato in Ucraina”

Valeria Movchan, 12 anni, è scomparsa nella giornata di domenica 7 giugno da Ceccano, in provincia di Frosinone. Secondo alcune testimonianze voleva tornare in Ucraina dal padre.

È scomparsa dal pomeriggio di ieri, domenica 7 giugno 2026, da Ceccano, in provincia di Frosinone, la piccola Valeria Movchan, di 12 anni. Subito in tutta la Ciociaria si è diffuso il passaparola per provare a ritrovarla. Valeria è alta circa 160 centimetri e pesa 45 chili, è bionda con gli occhi chiari. Viveva con i nonni. Sua mamma era deceduta e, secondo alcune testimonianze, aveva più volte detto di voler tornare nel proprio Paese natale, l'Ucraina, dove si trova il padre, impegnato al fronte. Chiunque abbia informazioni utili può chiamare il numero unico per le emergenze 112 o la stazione dei carabinieri di Ceccano al 0775625635.