Paride Lelli scomparso da Prima Porta a Roma, la moglie: "Sta male, deve prendere farmaci" Sono giorni di apprensione per i famigliari di Paride Lelli, 64 anni, scomparso da Prima Porta a Roma. Trovarlo è urgente, ha problemi di salute e deve prendere farmaci.

A cura di Alessia Rabbai

Paride Lelli è scomparso dalla zona di Prima Porta a Roma. Del sessantaquattrenne non si hanno più notizie da venerdì scorso 28 marzo 2025, quando si è allontanato dall'abitazione dove vive con sua moglie e non è più tornato. La donna, preoccupata per l'assenza del marito e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, non vedendolo rientrare, ne ha denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

I famigliari hanno lanciato un appello anche attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv: "Paride sta passando un momento di preoccupazione e fragilità per la sua salute e ha bisogno del nostro aiuto – si legge nell'appello – Sua moglie lo aspetta a casa ed è preoccupata per lui. Fate attenzione se vedete l'uomo in foto camminare per le strade di Roma, può avvicinarsi perché affamato". Sono ore di apprensione per la moglie di Paride, che aspetta che torni a casa. La speranza è che stia bene, ha già trascorso fuori tre notti. Al momento non risultano avvistamenti e non si conoscono i motivi del suo allontanamento.

L'identikit di Paride Lelli

Paride Lelli quando si è allontanato aveva sessantaquattro anni. È alto 1,75 metri e pesa 70 chili. Ha occhi marroni, stempiato con capelli brizzolati, ha barba e baffi bianchi. L'ultima volta in cui è stato visto indossava una maglietta grigia, un paio di pantaloni da loro di colore blu, un giaccone marrone e delle scarpe da ginnastica bianche. Chiunque l'abbia visto o abbia informazioni su di lui è pregato di contattare imemdiatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv al 388 189 4493. Qualsiasi informazione potrebbe rivelarsi utile a ritrovarlo.