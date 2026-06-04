È di Luigi Galateria il cadavere trovato a Villa Borghese, il 29enne era scomparso a maggio da Roma

Si concludono con il peggiore degli esiti le ricerche di Luigi Galateria. Il 29enne è scomparso dalla zona Pinciana a Roma; il cadavere trovato il 26 maggio scorso ai piedi della Terrazza del Pincio è il suo.

Luigi Galateria

È Luigi Galateria il cadavere trovato il 26 maggio scorso sotto alla Terrazza del Pincio a Roma. Il ventinovenne romano era scomparso la mattina del giorno prima, allontanandosi dalla sua abitazione in zona Pinciana. È morto dopo essere precipitato nel vuoto per circa trenta metri, i familiari hanno riconosciuto la salma. Sul caso indaga la Polizia Scientifica, che ha svolto i rilievi, al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui una caduta accidentale. Luigi non stava bene, doveva assumere dei farmaci. La ricostruzione della dinamica è ancora in corso.

Il ritrovamento del cadavere

Il cadavere è stato ritrovato introno alle ore 10, inizialmente l'identità è rimasta ignota, perché non aveva con sé i documenti. Solo qualche giorno dopo, il ritrovamento del cadavere è stato collegato alla scomparsa di Luigi Galateria. "Abbiamo sperato fino all'ultimo di esserci sbagliati" commenta il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv. "Apprendere questa notizia è per noi motivo di grande tristezza. Siamo vicini alla famiglia in questo momento così difficile, con tutto il nostro affetto e la nostra partecipazione".

Luigi Galateria era scomparso a maggio

Luigi Galateria si è allontanato dalla sua abitazione intorno alle 8.30 di circa una settimana fa, l'ultimo che l'ha visto sarebbe il portiere del palazzo. Da quanto si apprende pare che la sua intenzione fosse fare una passeggiata, una sua abitudine, vicino casa. Ma non è mai rientrato. Sono state ore di apprensione per i familiari che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui e non avendo sue notizie, si sono rivolti alle forze dell'ordine e ne hanno denunciato la scomparsa.

Così sono partite le ricerche, la speranza fino all'ultimo era di ritrovarlo vivo, che stesse bene e che, nonostante le varie notti trascorse fuori casa, avesse trovato riparo da qualche parte. Invece le ricerche sono culminate con il più drammatico degli esiti. Appresa la notizia della scomparsa di Luigi, la comunità si è stretta attorno alla famiglia, in attesa del nulla osta da parte della Procura e che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.