Villa Borghese, uomo trovato morto sotto la terrazza del Pincio: ipotesi suicidio, indagini in corso

Il corpo è stato scoperto nel pomeriggio a Villa Borghese dagli agenti della polizia locale. La vittima non aveva documenti con sé.

Il terrazzo del Pincio a Villa Borghese (da Google Maps)

Un uomo è stato trovato morto nel primo pomeriggio di martedì 26 maggio a Terrazza del Pincio, all’interno di Villa Borghese. Il corpo era ai piedi della celebre terrazza panoramica da cui ogni giorno migliaia di turisti osservano il centro storico della Capitale. La segnalazione è partita intorno alle 13, quando alcuni agenti del Gruppo I Centro della polizia locale, intervenuti nella zona, hanno trovato il cadavere dell’uomo. La scena si è presentata subito particolarmente delicata e l’area è stata messa in sicurezza per consentire gli accertamenti.

L'uomo non aveva documenti: sul posto la scientifica per l'identificazione

L’uomo non aveva documenti con sé e al momento non è stato ancora identificato. Per questo sul posto è stato richiesto anche l’intervento della polizia scientifica, che sta effettuando rilievi e verifiche utili a dare un nome alla vittima e a chiarire con precisione quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo avrebbe un’età compresa tra i 30 e i 40 anni. Al momento gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le sue ultime ore e capire se qualcuno possa aver assistito alla scena o notato movimenti sospetti nella zona del Pincio prima del ritrovamento del corpo.

Il suicidio l'ipotesi più accreditata

Le indagini sono affidate alla polizia locale di Roma Capitale. Al momento, secondo quanto emerge dai primi accertamenti, l’ipotesi considerata più probabile sarebbe quella del suicidio, anche se gli investigatori stanno continuando a verificare ogni elemento utile prima di arrivare a conclusioni definitive. Il ritrovamento ha sconvolto il pomeriggio di Villa Borghese, una delle aree più frequentate della città soprattutto nelle giornate di sole, tra turisti, famiglie e romani che ogni giorno attraversano il parco e la terrazza del Pincio.