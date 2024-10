Franco Vettese va a funghi nel bosco a Montecassino e scompare, la figlia: “Aiutateci a ritrovarlo”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Franco Vettese, il 77 scomparso da Cassino

Franco Vettese è scomparso a Montecassino, in provincia di Frosinone. Del settantasettenne non si hanno più notizie da ieri, lunedì 7 ottobre, quando è uscito di casa nel pomeriggio per andare a fare una passeggiata nel bosco in cerca di funghi e non è più rientrato. A dare l'allarme è stata la figlia, che non è più riuscita a mettersi in contatto con lui. Si è rivolta alle forze dell'ordine e ne ha denunciato la scomparsa. Sono partite le ricerche, con i soccorritori e i vigili del fuoco, che stanno battendo il territorio intorno all'abitazione del settantasettenne, le campagne e i boschi che circondano l'abbazia di Montecassino. I soccorritori cercano Franco Vettese con le squadre di terra, un elicottero e un drone, che sorvolano la zona.

Forse ha perso l'orientamento nel bosco

L'uomo ha trascorso la notte fuori casa, sono state ore d'apprensione per i suoi cari, che sperano stia bene e che venga ritrovato presto. I famigliari ieri pomeriggio hanno lanciato un appello sui social network, per chiedere ai cittadini di aiutarli a ritrovarlo. "Buonasera, vi chiedo di aiutarci a trovare mio padre che si è perso dalle 12 circa di oggi presumibilmente scendendo da Montecassino. Si chiama Franco ha settantasette anni e indossa pantaloni verdi e camicia salmone.

Per qualunque segnalazione potete far riferimento al 3281133268. Grazie" è l'appello della figlia Enrica. L'ipotesi al momento è che Franco abbia perso l'orientamento mentre camminava tra la vegetazione e che si trovi un un punto impervio del bosco, senza più riuscire a trovare la strada di casa.

Le ricerche sono in corso

I soccorritori lo stanno cercando e la speranza è di ritrovarlo vivo. L'attenzione è alta e il lavoro delle forze dell'ordine prosegue, oggi pomeriggio è prevista un'allerta meteo colore arancione, con forti piogge e temporali.