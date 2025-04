Rachele Sassi scomparsa a 27 anni da Roma: “Nessuna notizia da tre mesi, aiutateci a ritrovarla”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Rachele Sassi

Rachele Sassi è scomparsa da Roma, in zona Eur-Torrino. Della ventisettenne non si hanno più notizie dal 10 gennaio scorso, l'ultima volta in cui è stata vista, da quel momento sembra sparita nel nulla. I famigliari, preoccupati per non riuscire a mettersi in contatto con lei, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche. Hanno lanciato anche un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv: "Aiutateci a ritrovare Rachele, siamo preoccupati. Rachele facci sapere che stai bene". Non sono chiari i motivi del suo allontanamento, la speranza è che stia bene, che torni a casa e che i suoi famigliari possano presto riabbracciarla.

L'identikit di Rachele Sassi

Rachele Sassi è alta 1.60 e pesa 45 chili, ha gli occhi marroni, capelli lunghi, castani e mossi. Come segni di riconoscimento che potrebbero aiutare nell'identificazione Rachele ha vari tatuaggi: ha il braccio destro completamente tatuato, un altro tatuaggio di un sole su una coscia, la scritta "Acab" sulle dita della mano e i dilatatori ai lobi delle orecchie. Le zone in cui prestare particolare attenzione alla presenza di Rachele sono Ponte Mammolo e Quarticciolo a Roma, Albuccione Guidonia, Tivoli Terme, nella sua provincia.

Si tratta di zone che la ventisettenne frequenta e che conosce, tuttavia potrebbe essersi spostata con i mezzi pubblici anche altrove. Chiunque abbia visto Rachele o abbia notizie di lei è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 12 o chiamare il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv al 3881894493. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.