Tommaso Fasciani dottore di ricerca in Scienze sociali ed economiche: il riconoscimento postumo della Sapienza

Tommaso Fasciani è stato proclamato dottore di ricerca in Scienze sociali ed economiche. Il riconoscimento postumo è avvenuto oggi nella sala del Senato accademico dell'Università la Sapienza di Roma, alla presenza della rettrice Antonella Polimeni, dei professori Ernesto D'Albergo, Filippo Celata, Emma Galli, Roy Cerqueti, Giulio Moini, Pierpaolo D'Urso, della famiglia e degli amici.

"Ci raccogliamo oggi con uno spirito di rispetto e nella vicinanza più sincera – le parole della rettrice Polimeni -. La ferita provocata dalla sua assenza è ancora molto viva e si fa sentire nel tessuto della nostra vita universitaria, dove Tommaso era una presenza curiosa, appassionata, generosa. Oggi siamo qui anche per affermare con forza il valore della memoria. Il sapere, quando nasce da una mente libera e da una coscienza civile, lascia sempre traccia. E con commozione, e profonda riconoscenza, gli conferiamo il dottorato di ricerca in Scienze sociali ed economiche".

Tommaso Fasciani aveva solo 32 anni, ma numerose pubblicazioni scientifiche alle spalle, anche su riviste di pregio. Studioso, amante dello stadio, attivista politico sempre dalla parte degli ultimi, aveva trascorso periodi di studi all'estero alla Universidad Complutense de Madrid e a quella di Lancaster, dove ha portato avanti i suoi studi di teoria critica, che avrebbero dovuto avere il proprio culmine nella discussione della tesi di dottorato, prevista per quest'anno. Il lavoro di Tommaso, incompleto ma prezioso per la solidità delle sue argomentazioni e il valore del proprio studio, è stato oggetto di pubblicazione, e può essere scaricato dal sito della Sapienza.

"Questo è un libro speciale, che presenta la tesi di dottorato del dott. Tommaso Fasciani (Scuola di Dottorato in Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza, curriculum in Sociologia e Ricerca Sociale Applicata) – la presentazione della tesi di dottorato -. Tommaso non ha avuto il tempo di completare il suo percorso, a causa di un tragico incidente stradale che ha posto fine alla sua vita a soli 32 anni. Il libro contiene la tesi di Tommaso nella sua fase iniziale di elaborazione, brevi presentazioni della sua biografia e le valutazioni della tesi. La pubblicazione di questo lavoro scientifico promettente, seppur incompleto, è dedicata a lui e a tutte le persone che lo hanno conosciuto, amato e che lo ricordano con dolore. È inoltre destinata agli studenti di dottorato, poiché il materiale raccolto testimonia il processo di ricerca nelle scienze sociali e le tappe che arricchiscono la formazione accademica dopo la laurea".