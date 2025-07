Alessio Cetra scomparso a 27 anni da Roma: “Ha bisogno di farmaci, potrebbe essere in pericolo”

Alessio Cetra

Alessio Cetra è scomparso da Roma. Del ventisettenne non si hanno più notizie dal 7 luglio scorso, quando si è allontanato a piedi dal camper in cui vive con sua mamma e non è più tornato in zona Laurentina – Quinto Ponte. La donna non vedendolo più rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, preoccupata ne ha denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

L'appello è stato diffuso anche attraverso i social network dall'associazione Penelope Lazio Odv, che si occupa di fornire sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Alessio, potrebbe rovarsi in difficoltà e avere bisogno di aiuto. Necessita di terapia farmacologica". Sono giorni concitati per sua madre, la speranza è che stia bene e che venga ritrovato presto.

L'identikit di Alessio Cetra

Alessio Cetra al momento della scomparsa aveva ventisette anni. È alto 1.80 metri e pesa 80 chili, ha una carnagione chiara e una corporatura media. Ha occhi castani, capelli corti e biondi. Come segno di riconoscimento ha una cicatrice al pollice della mano destra. Al momento della scomparsa indossava un pigiama, una maglietta di lana e un giaccone.

Le zone da attenzionare particolarmente dove potrebbe trovarsi sono le stazioni della metropolitana, dei treni e degli autobus, perché potrebbe essersi spostato o potrebbe cercare di farlo. L'ultima volta è stato visto l'8 luglio nel Comune di Marino ai Castelli Romani. Chi lo vedesse è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il Numero di Pronto Penelope al 3396514799. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarlo.