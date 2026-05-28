Nurta Hassan scomparsa dall’aeroporto di Fiumicino, il nipote: “Potrebbe avere vuoti di memoria”

Giorni di apprensione per i familiari di Nurta Bashir Hassan, scomparsa a 73 anni dall’aeroporto di Fiumicino. Il nipote: “Soffre di demenza senile, potrebbe avere dei vuoti di memoria”.

Nurta Hassan

Nurta Bashir Hassan è scomparsa dall'aeroporto di Fiumicino. Della settantatreenne non si hanno più notizie da sabato 16 maggio scorso, quando si è allontanata dallo scalo romano dov'era in transito e se ne sono perse le tracce. I familiari, preoccupati per non riuscire in alcun modo a mettersi in contatto con lei, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine.

Il nipote ha lanciato un appello attraverso Penelope Lazio Odv, associazione che si occupa di fornire sostegno e aiuto ai familiari e agli amici delle persone scomparse. "Aiutateci a ritrovarla, sono molto preoccupato, perché soffre di demenza senile, potrebbe avere dei vuoti di memoria e trovarsi in difficoltà. Non abbiamo idea di dove sia".

L'identikit di Nurta Bashir Hassan

Nurta Hassan

Nurta Bashir Hassan ha settantatré anni ed è di nazionalità italiana. È alta 1,67 metri, ha una corporatura minuta. Ha capelli neri corti, occhi castani e carnagione scura. Nurta soffre di demenza senile, dunque potrebbe avere dei vuoti di memoria e trovarsi disorientata. Non ha segni particolari di riconoscimento da segnalare.

Al momento della scomparsa indossava una maglietta rossa e una giacca nera. Serve prestare particolare attenzione a Fiumicino, ma potrebbe anche essersi spostata in altre città italiane. Potrebbe trovarsi a Torino, a Barriera di Milano. Bisogna prestare attenzione in aeroporto, alle stazioni ferroviarie, di bus e metro e negli ospedali. Chiunque l'abbia vista è pregato di contattare imemdiatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il numero di Pronto Penelope sempre attivo h24 3396514799 anche su Whats App e in forma anonima. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.