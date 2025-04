video suggerito

Va a scuola, parcheggia l’auto e scompare: ritrovata in diretta tv la 15enne sparita da Roma La 15enne scomparsa questa mattina da Roma è stata ritrovata. Aveva parcheggiato la sua minicar a scuola, poi è scattato l’allarme. In serata è tornata a prendere la macchina ed è tornata a casa, sta bene. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

591 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha raggiunto la sua scuola questa mattina a bordo della sua minicar. Ha parcheggiato la macchinetta davanti ad supermercato. Ed è scomparsa nel nulla, nella prima mattina di oggi. Dopo più di 12 ore, la quindicenne scomparsa a Roma questa mattina è tornata a casa. Si trova in buone condizioni ed è tranquilla.

Il ritrovamento in diretta tv

"Si è presentata con il ragazzo con cui era andata in giro oggi, anche lui è minorenne", ha fatto sapere Marco Monti, inviato per Chi l'ha visto?. "Si preoccupava per lei, non l'ha voluta lasciare da sola durante il suo allontanamento. C'è con noi il fratello, presto arriverà il papà", ha fatto sapere il giornalista che aveva raggiunto la minicar della giovane, che si trovava ancora dove era stata parcheggiata stamattina.

"Stanno bene entrambi, lei è tranquilla, sorride. Potete stare tranquilli – assicura ancora l'inviato – Sono arrivato qui, quando li ho visti. Erano tornati a prendere la macchina, stavano tornando a casa", aggiunge. E, nel frattempo, collegata telefonicamente, la madre della ragazzina ha iniziato a chiedere informazioni, colma di gioia per la notizia.

Leggi anche Esce di casa e scompare nel nulla da Roma: si cerca il 33enne Alessandro De Santis

L'appello sui social network

Non appena appreso della scomparsa, sui social network è iniziato il passaparola per cercare di ritrovare la ragazzina nel minor tempo possibile. Ed è iniziata a circolare la foto della ragazzina. "Per favore, divulgate più possibile. Cerchiamo di farla tornare a casa. Chi avesse notizie, può contattare le forze dell’ordine", hanno scritto.

Come riconoscere la 15enne scomparsa

La giovane, come mostra la foto, ha gli occhi verdi e le labbra sottili, sopracciglia molto curate e capelli di media lunghezza fra il biondo e il biondo cenere. È alta un metro e 65 centimetri e pesa circa 60 chili. Al momento della scomparsa, quando è uscita di casa per recarsi a scuola, indossava una felpa grigia con stella leopardata sul resto, dei leggings neri e un paio di scarpe Air Force Mid bianche. Inoltre aveva con sé uno zainetto grigio.

Dopo essere stata vista nei pressi della scuola, ci sarebbe stato un ulteriore accertamento nel pomeriggio di oggi, verso le ore 16.30. Secondo questo presunto avvistamento nel pomeriggio di oggi, ancora da passare al vaglio, si sarebbe trovata in compagnia di una persona, forse il suo ragazzo.

L'appello per ritrovare la 15enne

La giovane è scomparsa nel corso della mattina di oggi, mercoledì 16 aprile 2025, dopo aver raggiunto la sua scuola. Ha parcheggiato la minicar a dieci minuti a piedi dall'istituto scolastico. Questo lascia pensare che possa avere ancora con sé le chiavi della sua macchinetta. Non è ancora chiaro se sia entrata per seguire le lezioni o meno. Ciò che è certo è che, da quel momento, si sono perse le sue tracce. Al momento i genitori della ragazza si stanno rivolgendo alle associazioni di ricerca per persona scomparse per chiedere aiuto e soccorso. In basso il manifesto di ricerca diramato dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV.

In caso di avvistamenti l'invito è sempre quello di chiamare immediatamente il numero di emergenza unico 112 o il numero 3881894493.