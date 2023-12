Cosa fare a Roma per Natale 2023, 5 eventi da non perdere per bambini e adulti Manca pochissimo a Natale 2023: scopriamo cosa possono fare grandi e piccini a Roma dai 100 presepi in Vaticano ai Villaggi di Natale con i mercatini e le piste di pattinaggio sul ghiaccio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Mercatini di Natale (La Presse)

Natale 2023 è alle porte, Fanpage.it ha scelto per i lettori cinque cose da fare a Roma per chi resta in città durante le feste. Per grandi e piccini, c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle passeggiate in centro per ammirare alberi di Natale e luminarie insieme ai 100 presepi allestiti in Vaticano, passando per i villaggi di Natale con dentro mercatini e piste di pattinaggio sul ghiaccio, fino ai concerti gospel come quello in programma all'Auditorium Parco della Musica. Ecco alcuni appuntamenti sia gratis che a pagamento, con tutte le informazioni su orari e costi dei biglietti.

Visitare i 100 presepi in Vaticano

Uno dei "100 Presepi" in Vaticano

La mostra dei 100 presepi in Vaticano alla VI edizione è visitabile anche il giorno di Natale. Si tratta di opere di artigiani uniche e particolari, realizzate a mano sul tema della Natività, che sono esposte sotto al colonnato sinistro del Bernini a Piazza San Pietro. Presepi provenienti da tutto il Mondo, da ben ventidue Paesi diversi e realizzati con varie tecniche.

Date e orari: a Natale la mostra dei 100 presepi chiude in anticipo alle ore 17

Costi: Ingresso gratuito

Altre informazioni: visitabile fino al 7 gennaio 2024.

Piste di pattinaggio sul ghiaccio aperte a Natale a Roma

Esiste un'attività più tradizionale delle festività natalizie che pattinare sul ghiaccio? Il 25 dicembre a Roma ci sono delle piste che restano aperte, alcune delle quali sono allestite nei villaggi di Natale. Da Roma Nord a Roma Sud, dal centro alle periferia. Ecco le più belle con tutte le informazioni sui costi dei biglietti e orari d'apertura.

Villaggi di Natale aperti a Roma il 25 dicembre

Babbo Natale al The Christmas Village

Visitare i villaggi di Natale fa immergere nell'atmosfera natalizia, tra animazioni, allestimenti, attività per bambini, leccornie, spettacoli e musiche di Natale. A Roma ce ne sono diversi in varie zone da Nord a Sud e in periferia, alcuni sono gratis altri con ingresso a pagamento. Al loro interno oltre che spettacolari scenografie ci sono mercatini di Natale e piste di pattinaggio sul ghiaccio. Ecco i più belli contutte le informazioni su orari e costi dei biglietti.

Dove trovare mercatini di Natale a Roma il 25 dicembre

(Fonte: Getty Images)

I mercatini di Natale sono appuntamenti caratteristici e irrinunciabili per gli amanti delle festività natalizie. Vengono allestiti in varie zone della Capitale, da Nord a sud e in periferia, così come nel centro storico. Il più gettonato è il mercatino di natale di Piazza Navona, organizzato nell'ambito della tradizionale festa della Befana romana. Ecco i più belli con tutte le informazioni.

Coro Gospel all'Auditorium Parco della Musica

Harlem Gospel Choir

Per gli amanti delle canzoni natalizie all'Auditorium Parco della Musica ci sono gli Harlem Gospel Choir, uno dei più celebri cori gospel d'America, che delizia il pubblico con i canti proprio il 25 dicembre. L'evento fa parte del più grande festival gospel in Europa con i migliori gruppi provenienti dagli Stati Uniti.

Date e orari: ore 17.30 e 21, sala Sinopoli

Costi: da 35 euro



Altre informazioni: fino al 31 dicembre 2023.