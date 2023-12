L’albero di Natale a Piazza del Popolo si accende, a via del Corso le luminarie con la parola “Pace” Acceso l’albero di Natale di Roma: la tradizione dell’8 dicembre è stata rispettata. Insieme all’abete di Piazza del Popolo sono state inaugurate anche le luminarie di via del Corso finanziate da Acea con la scritta “Pace”.

La tradizionale accensione dell'albero di Natale a Roma dell'8 dicembre è stata rispettata, circa 30mila persone si sono riunite intorno all'abete come ogni anno con il naso all'insù, aspettando che si illuminasse. Piazza del Popolo oggi pomeriggio è magica, si respira già l'atmosfera natalizia tra canti e musiche tra le quali "Tu scendi dalle stelle", tante le famiglie con bambini, adulti e ragazzi in attesa. Al lieto evento hanno partecipato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore alla Cultura Miguel Gotor e la presidente di Acea Barbara Marinali.

"Buonasera, siete tantissimi ed è una piazza stupenda – ha detto intervenendo Gualtieri – Roma sta vivendo un momento di trasformazione, con tanti cantieri per prepararsi al meglio al Giubileo, ma non potevamo rinunciare all'albero di Natale. Siamo in questa cornice spettacolare resa ancora più bella dalle migliaia di romani e romane che sono qui, voglio mandare tanti auguri a tutti e a tutte". Ed è proprio a Piazza del Popolo che quest'anno eccezionalmente è stato spostato l'albero di Natale per i cantieri in corso della metro C. Solitamente invece l'abete svetta nella rotonda davanti all'altare della patria.

Ad animare l'evento sono stati i ragazzi della scuola di canto corale del Teatro dell'Opera di Roma, settanta elementi tra nove e quindici anni, che con la loro esibizione hanno reso la serata ancora più suggestiva. Insieme all'albero di Natale oggi pomeriggio c'è stata anche l'accensione delle luminarie di via del Corso, da Piazza del Popolo fino a Piazza Venezia. A finanziare le luminarie della via dello shopping romano è stata anche quest'anno Acea, mentre le luminarie di vi dei Condotti sono di Renault Italia.

Al termine del countdown l'accensione è stata ‘graduale': una scia di luci da Piazza Venezia fino a Piazza del Popolo, come a rappresentare un ‘passaggio di testimone'. In via del Corso è comparsa la parola pace in tutte le lingue del mondo, "da Roma si lancia un messaggio fortissimo per la pace" ha detto Gualtieri.

L'albero di quest'anno è un abete alto oltre venti metri, proveniente da Como. A decorarlo 800 palle e 100mila luci led, è possibile ammirarlo uscendo dalla metro alla stazione Flaminio, dalla terrazza del Pincio di Villa Borghese oppure passeggiando per le strade del centro storico. Proprio per la sua collocazione c'è qualcuno che quest'anno ha deciso di chiamarlo ironicamente ‘Spopolacchio'. L'accensione dell'albero di Natale l'8 dicembre richiama simbolicamente quella che è la tradizione degli italiani di fare l'albero nelle proprie case il giorno in cui si festeggia l'Immacolata Concezione della Vergine Maria.

Ma oltre all'albero di Piazza del Popolo ce ne sono tanti altri che si possono ammirare in città, anche nel centro storico, come per esempio l'albero di Natale bianco della scalinata di Trinità dei Monti targato Maison Dior e l'abete in Piazza del Campidoglio, entrambi inaugurati il 6 dicembre scorso.

Per quanto riguarda le luminarie, l'assessore Onorato ha spiegato che quest'anno l'obiettivo del Comune di Roma era quello di impreziosire la città in ogni Municipio, dal centro alle periferie con chilometri di strade illuminate.