Palloncini e applausi al funerale di Manila investita a 24 anni: "Ciao angelo dagli occhi cielo" Il funerale di Manila De Luca è stato celebrato nella chiesa di Santa Maria del Redentore a Tor Bella Monaca. Amici e famigliari l'hanno salutata con palloncini bianchi e rosa e un lungo appaluso.

A cura di Alessia Rabbai

Foto dal gruppo ‘Quartiere Tor Bella Monaca"

Palloncini rosa e bianchi uniti tra loro fino a comporre una corona del rosario e applausi al funerale di Manila De Luca, la ragazza di ventiquattro anni morta in un incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 17 giugno scorso in zona Tor Bella Monaca a Roma. Stamattina sono state celebrate le esequie, è in lutto il quartiere, che si è stretto attorno alla famiglia, nella chiesa di Santa Maria del Redentore. Decine di persone, tra amici, conoscenti e residenti si sono radunate per darle l'ultimo saluto. Il feretro è stato accompagnato da un lungo e commosso applauso, che ha rotto il silenzio, poi il rosario di palloncini è stato lasciato volare in cielo.

I messaggi d'addio a Manila De Luca

Sono tantissimi i messaggi d'addio a Manila, che la ricordano con affetto. Antonella scrive: "Tutto per te, fai buon viaggio, amica mia". "Ciao Manila è solo un arrivederci, riposa in pace dolce angelo dagli occhi azzurri. Però non doveva andare così" commenta Anna. A partecipare al funerale non sono stati solo amici e parenti, ma anche semplici cittadini, che hanno avuto un pensiero per lei: "Anche se non conoscevo Manila , ho partecipato con amore e rispetto alle esequie emozionandomi alle parole della ragazza che he letto delle pagine. Rispettando il dolore dei familiari … faccio a tutti loro le mie più sentite condoglianze".

L'incidente in cui è morta Manila De Luca

Manila De Luca è morta il 17 giugno scorso, dopo essere stata investita da un'auto Opel Astra giallo oro guidata da un ragazzo di ventidue anni, ora indagato come da prassi per omicidio stradale. Al momento dell'incidente Manila era in monopattino e stava per attraversare la strada sulle strisce pedonali. Sul sinistro indaga la polzia locale di Roma Capitale, che ha svolto i rilievi di rito, acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e ricostruito la dinamica dell'accaduto, ascoltando alcuni testimoni. Secondo quanto emergerebbe l'automobilista non era attento alla guida quando ha inavvertitamente trravolto la giovane e non avrebbe frenato.