Soffoca con una fetta di prosciutto e muore: oggi i funerali di Angelo Vitale a Sora

A cura di Beatrice Tominic

Angelo Vitale.

È morto nella giornata di Pasqua Angelo Vitale, mentre si trovava a pranzo con la sua famiglia. Stava mangiando una fetta di prosciutto quando ha iniziato a soffocare. Per lui non c'è stato niente da fare, è morto poco dopo. Questa mattina si terranno i funerali del cinquantenne. L'appuntamento è alle 10.30 per martedì 22 aprile nella chiesa parrocchiale di Valleradice a Sora, in provincia di Frosinone, dove viveva il cinquantenne.

Soffoca col prosciutto durante il pranzo di Pasqua: cosa è successo

la tragedia è avvenuta nella domenica di Pasqua, 20 aprile 2025. Angelo Vitale, un cinquantenne con disabilità, si trovava con i suoi parenti per il pranzo di Pasqua. Erano tutti insieme per festeggiare quando, all'improvviso, mentre mangiava il prosciutto, ha iniziato a soffocare. I familiari dell'uomo hanno subito lanciato l'allarme e in breve tempo sono arrivati i soccorritori. Sul luogo della chiamata, sono arrivate un'ambulanza e un'auto medica, oltre alle forze dell'ordine. Oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, anche una pattuglia dei carabinieri.

A niente è valso l'impegno degli operatori del 118: l'uomo, che avrebbe compiuto 50 anni fra qualche mese. Ogni tentativo di salvare Vitale si è rivelato vano: è morto soffocato, non ce l'ha fatta.

I funerali organizzati per questa mattina

Organizzati per questa mattina, invece, i funerali. Oggi alle 10.30 della parrocchia di Sora di Valleradice si tiene l'ultimo saluto per Vitale. A stringersi attorno ai familiari e agli amici più cari, sono attesi tutti coloro che conoscevano il cinquantenne. Nel frattempo sul manifesto funebre è arrivata la richiesta esplicita da parte della famiglia: "Non fiori, ma opere di bene".