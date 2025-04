video suggerito

Muore soffocato mentre mangia una fetta di prosciutto durante il pranzo di Pasqua: tragedia a Sora Tragedia a Sora, provincia di Frosinone: un uomo di 50 anni è morto durante il pranzo di Pasqua con i parenti. Si è soffocato con una fetta di prosciutto.

A cura di Enrico Tata

Tragedia a Sora, provincia di Roma, e per la precisione nella frazione San Vincenzo. Un uomo di 50 anni è morto durante il pranzo di Pasqua con i parenti. Stava mangiando una fetta di prosciutto e si è soffocato.

L'uomo è morto dopo aver mangiato una fetta di prosciutto

Stando a quanto si apprende, la vittima è un uomo con disabilità. Si trovava a casa dei genitori quando si è consumata la tragedia. È successo durante il pranzo, sotto gli occhi di tutti i familiari, con cui stava festeggiando la Pasqua. Ha ingerito una fetta di prosciutto e, forse a causa del grasso, si è soffocato. I parenti hanno cercato di soccorrerlo, ma senza successo.

I soccorsi disperati, sul posto anche la polizia

I genitori hanno dato immediatamente l'allarme al 118, ma i soccorritori, arrivati immediatamente sul posto insieme a una pattuglia di polizia, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 50enne. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto. Non sono state ancora diffuse notizie in merito all'identità della vittima.

Della tragedia si stanno occupando i poliziotti del Commissariato di Sora. Non ci sono dubbi, tuttavia, che si sia trattato di un tragico incidente.