Muore soffocato da una fetta di prosciutto durante il pranzo di Pasqua, si chiamava Angelo Vitale I funerali di Angelo Vitale sono in programma il 22 aprile nella chiesa di Valleradice a Sora. Il 49enne è morto soffocato da una fetta di prosciutto durante il pranzo di Pasqua.

A cura di Alessia Rabbai

Angelo Vitale

Si chiamava Angelo Vitale l'uomo di quantantanove anni morto soffocato mentre mangiava del prosciutto. La tragedia è avvenuta nella mattinata di ieri, domenica 20 aprile, durante il pranzo di Pasqua con i parenti nella sua abitazione in via San Vincenzo Ferreri a Sora, in provincia di Frosinone. Appresa la notizia della sua tragica scomparsa in un giorno di festa, la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa dei funerali che sono in programma martedì 22 aprile alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Valleradice. Il feretro al termine della cerimonia verrà portato al cimitero di Sora. Il magistrato ha infatti riconsegnato la salma alla famiglia per le esequie.

I messaggi di cordoglio per Angelo Vitale

Angelo Vitale aveva quarantanove anni ed era residente a Sora. La notizia della sua scomparsa improvvisa si è diffusa rapidamente, e in tanti hanno lasciato un messaggio di condoglianze alla famiglia.

Angelo Vitale è morto soffocato dal prosciutto

Al momento in cui si sono verificati i drammatici fatti erano circa le ore 12.45, Angelo era a casa nella frazione San Vincenzo insieme alla sua famiglia per il pranzo di Pasqua. Una fetta di prosciutto gli è andata di traverso, forse a causa del grasso, impedendogli di respirare. I parenti hanno cercato di aiutarlo, ma in pochi minuti ha perso conoscenza ed è morto soffocato, quando il personale sanitario è arrivato nelll'abitazione non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. I sanitari hanno provato a praticargli il massaggio cardiocircolatorio, senza esito. Presenti nell'abitazione anche gli agenti della polizia di stato del Commissariato di Sora, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, accertando che si è trattato purtroppo di un tragico incidente.