Scontro fra auto e moto sulla Cassino-Formia, dopo una settimana di agonia muore il 41enne Leandro Garbin Dopo una settimana trascorsa in ospedale è morto Leandro Garbin. Si trovava in sella alla sua moto sulla Cassino-Formia quando è rimasto gravemente ferito in un tragico incidente.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Si trovava da una settimana in ospedale, dove ha lottato fra la vita e la morte a seguito di un gravissimo incidente avvenuto la scorsa settimana lungo la superstrada Cassino-Formia. È arrivata oggi la notizia della morte di Leandro Garbin che la momento del terribile impatto si trovava in sella al suo scooter Beverly.

Schianto sulla Cassino-Formia: la dinamica del sinistro

L'incidente si è verificato la scorsa settimana nel Frusinate, lungo la superstrada Cassino-Formia. Garbin si trovava in sella al suo scooter Beverly quando, nei pressi dello svincolo per Folcara, si è scontrato con un'automobile di grossa cilindrata, una Mercedes Classe D, al volante della quale si trovava una donna residente a Pignataro, in provincia di Frosinone.

Dopo lo schianto, sono subito stati allertati i soccorsi. Sul luogo del tragico incidente sono arrivati i carabinieri della stazione locale di Cassino e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato Garbin, in condizioni critiche, verso l'ospedale. Viste le ferite molto gravi riportate, è successivamente stato trasferito in ospedale a Roma, al San Camillo, dove è morto.

Chi era Leandro Garbin: morto aveva 41 anni

Si sarebbe dovuto far sottoporre presto ad un nuovo intervento, dopo una prima operazione e il ricovero in terapia intensiva a seguito del terribile incidente. Leandro Garbin aveva 41 anni, lascia una figlia. Era noto nella comunità della zona, dove gestiva una nota attività commerciale in piazza San Giovanni.

Continuano adesso gli accertamenti per stabilire se il quarantunenne dovrà essere sottoposto ad autopsia o ad esame esterno prima della riconsegna della salma ai familiari.

L'addio a Leandro Garbin: cordoglio e dolore per la morte del 41enne

Non appena appreso della morte di Garbin, sono state molte le persone che hanno scelto di dedicargli un pensiero di addio, a partire dalla società Real Cassino, dove giova il nipotino.

"La società Real Cassino, insieme allo staff tecnico, ai mister, ai dirigenti e a tutte le famiglie del settore giovanile, si stringe con affetto e profondo dolore attorno alla famiglia per la perdita del caro Leandro Garbin – hanno scritto in una nota sui social – Un pensiero speciale va al nipote e alla sua famiglia. In questo momento di grande tristezza, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza. Che Leandro possa trovare pace, e che il suo ricordo accompagni per sempre chi gli ha voluto bene".