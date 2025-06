video suggerito

Chi sono i due uomini morti nel tragico incidente di Frosinone: Franco Ricci e Maurizio Arduini Hanno perso la vita nella notte fra venerdì 20 e sabato 21 giugno 2025, vittime dell'incidente nel Frusinate in cui hanno perso la vita anche Danilo Cantagallo e Gianni Fiacco. Si chiamavano Franco Ricci, 71 anni, e Maurizio Arduini, 65 anni. Ad unirli una forte passione per il ciclismo.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra Franco Ricci, a destra Maurizio Arduini.

Un terribile incidente dal bilancio drammatico quello avvenuto nel Frusinate nella notte fra la giornata di venerdì 20 e sabato 21 giugno 2025 in cui hanno perso la vita quattro persone. L‘identità dei ragazzi più giovani è stata diffusa poco dopo lo schianto. Si tratta del trentunenne Danilo Cantagallo, di Frosinone e del venticinquenne Gianni Fiacco, di Torrice. Oltre a loro, che viaggiavano su un'Alfa 147, a perdere la vita sono stati gli occupanti della vettura contro cui si sono scontrati frontalmente. Si tratta del settantunenne Franco Ricci e del sessantacinquenne Maurizio Arduini.

I due veicoli su cui viaggiano i quattro si sono scontrati frontalmente mentre viaggiavano lungo la via Casilina nel territorio di Frosinone, all'altezza di un incrocio. Una volta sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che estrarre i corpi rimasti incastrati all'interno degli abitacoli. Le cause del tragico sinistro sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

L’incidente su via Casilina, nel Frusinate.

Chi er Franco Ricci, morto nell'incidente di via Casilina a Frosinone

Franco Ricci si trovava all'interno della station wagon che si è schiantata contro l'Alfa 147 la scorsa notte, fra venerdì 20 e sabato 21 giugno 2025. Aveva 71 anni, era originario di Ceprano ma viveva a Frosinone, con la moglie e i due figli. Era un imprenditore e si occupava di scaffalature industriali nella zona industriale di Patrica, ma aveva la passione per il ciclismo, che praticava fin da giovane con grandi successi, come la vittoria di quasi 200 corse amatoriali e della Federazione ciclistica, soprattutto nelle categorie allievi e dilettanti.

Anche negli ultimi anni, però, amava uscire per percorrere in sella alla sua bicicletta le strade di campagna, dove una volta il suo gruppo di amici è stato immortalato con quello del campione di ciclismo italiano Vincenzo Nibali.

Franco Ricci.

Chi è Maurizio Arduini, uno dei due uomini morti nello schianto nel Frusinate

Nella station wagon che si è scontrata con l'Alfa 147 sulla Casilina, nel territorio di Frosinone, insieme a Franco Ricci, il sessantacinquenne Maurizio Arduini. Anche lui viveva a Frosinone con la moglie. Era amministratore di una ditta di autotrasporti, nell’area industriale del capoluogo, per cui lavora anche il figlio trentaseienne, i cui camion trasportano prodotti nei supermercati della provincia di Frosinone.

Era legato a Ricci da una profonda amicizia. Ad unirli, la passione per il ciclismo: spesso uscivano a pedalare insieme. Anche Arduini ha affrontato diverse gran fondo e maratone, talvolta risultando vincitore.

I due amici e la passione per il ciclismo

I due facevano parte di un gruppo di ciclisti, costituito proprio da Ricci, che dopo ogni pedalata condivideva foto e percorsi in un gruppo sui social, la Ruota Gialloblu. Non appena appreso dell'accaduto, sono molti gli atleti che hanno deciso di ricordare i due amici con dispiacere e affetto. In un collage appaiono vestiti da ciclista, con casco in testa. "Vogliamo ricordarvi così, mentre eravate felici, mentre facevate ciò che amavate", hanno scritto sotto al collage in omaggio ai due.

Il collage per i due amici ciclisti morti nell’incidente sulla Casilina, Franco Ricci e Maurizio Arduini.

Il messaggio di cordoglio del sindaco di Frosinone e il lutto cittadino

Non appena appreso del terribile incidente, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha inviato un messaggio di cordoglio nei confronti delle quattro famiglie colpite.

"Danilo Cantagallo, Franco Ricci, Maurizio Arduini e Gianni Fiacco erano persone conosciute e stimate nelle comunità di Frosinone e Torrice. La loro scomparsa improvvisa lascia un vuoto incolmabile nei cuori delle loro famiglie e di tutti noi. In questo momento di profondo lutto, esprimo le più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa immane tragedia – ha scritto in una nota affidata ai social – Ci stringiamo intorno a loro con affetto e vicinanza, condividendo il loro dolore e la loro perdita".

Poi, anticipa: "Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino per permettere a tutta la comunità di partecipare al dolore e di rendere omaggio alla loro memoria. La bandiera del Comune sarà esposta a mezz’asta in segno di lutto.Tutte le feste e le manifestazioni previste nel capoluogo, da oggi sono annullate", ha poi concluso.