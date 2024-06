video suggerito

Tor Bella Monaca, auto travolge ragazza in monopattino: morta la 24enne Manila De Luca Per la giovane non c’è stato nulla da fare. Alla guida dell’Opel Astra che ha travolto Manila De Luca, un ragazzo di 22 anni che si è fermato a prestare soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

La vittima, Manila De Luca

Tragedia questa sera a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Una ragazza di 24 anni a bordo di un monopattino è morta dopo essere stata investita da una macchina. L'incidente è avvenuto verso le 19.30: per la giovane, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti del VI gruppo Torri della Polizia Locale, per i rilievi del caso. Sono in corso accertamenti per fare luce sull'accaduto. Alla guida dell'Opel Astra che ha travolto la ragazza, un giovane di 22 anni, che si è fermato a prestare soccorso. Sarà sottoposto, come da prassi, ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, in modo da chiarire meglio la dinamica del sinistro.

La vittima si chiamava Manila De Luca ed era molto conosciuta nel quartiere, dove era amata e benvoluta. Sono molte le persone sconvolte dall'accaduto e che non riescono a darsi pace per quanto accaduto alla ragazza, che lavorava in una tabaccheria in zona.

La tragedia è avvenuta in via di Tor Bella Monaca, davanti il supermercato Pewex. La macchina si è distrutta completamente con l'impatto, mentre il monopattino è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Uno scontro violentissimo che non ha lasciato scampo alla ragazza, morta praticamente sul colpo. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla, le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi.

Al momento la dinamica dell'incidente non è ancora chiara. I caschi bianchi dovranno chiarire se la macchina sia passata con il rosso oppure con il verde, e la velocità a cui stava procedendo. A tal fine sarà ascoltato il conducente della vettura, i testimoni, e saranno vagliate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona.