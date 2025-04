video suggerito

Furgone sorpassa auto al semaforo, investe un ragazzo in monopattino e scappa: rintracciato dalla polizia Lo ha colpito in fase di sorpasso e non si è fermato a prestare soccorso. Il giovane è finito all'ospedale e lui è scappato: rintracciato dalla polizia.

A cura di Beatrice Tominic

Paura nel Frusinate, dove un giovane è stato investito mentre si trovava in monopattino lungo la strada statale 156 dei Monte Lepini lo scorso 25 marzo 2025. Per il ragazzo sono scattati immediatamente i soccorsi ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Frosinone. Nel frattempo, invece, il conducente del furgone che l'ha travolto è scappato via. Soltanto nelle ultime ore gli agenti della polizia di Stato sono riusciti a rintracciarlo e a denunciarlo per omissione di soccorso, fuga e lesioni gravi.

L'incidente al semaforo: furgone investe un ragazzo in monopattino e scappa

I fatti, come anticipato, sono avvenuti lo scorso 25 marzo 2025, lungo la strada statale 156 dei Monte Lepini, nella provincia di Frosinone. Il furgone si trovava in prossimità del semaforo quando, per superare altre vetture ferme al semaforo rosso, ha effettuato un sorpasso. È stato proprio in quella fase che ha investito il giovane che si trovava sul monopattino elettrico.

Come sta il giovane che si trovava sul monopattino

Una volta colpito il ragazzo su monopattino elettrico, il furgone pirata è fuggita via senza prestare soccorso. Nel frattempo il giovane, caduto a terra, è stato soccorso. L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti e sul luogo dell'incidente sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza il giovane in ospedale. Arrivati al pronto soccorso di Frosinone, al triage medici e infermieri hanno valutato le ferite riportate con un codice rosso.

Le indagini sull'incidente: come hanno trovato il conducente

Nel frattempo, mentre il ragazzo veniva soccorso, sul luogo dello schianto, sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno aperto le indagini per cercare di rintracciare la persona alla guida del furgone. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti sono riusciti ad analizzare il sinistro e a rintracciare il percorso del furgone, fino a risalire all'identità del conducente. Così hanno rintracciato il responsabile dell'incidente: gli agenti sono arrivati a casa sua, a Pomezia, e lo hanno denunciato all'autorità giudiziaria competente per omissione di soccorso, fuga e lesioni gravi.