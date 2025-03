Roma, spari in strada a Tor Bella Monaca: ferito gravemente un 28enne

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Spari in strada a Tor Bella Monaca, periferia Sud-Est di Roma. Stando a quanto si apprende, un ragazzo di 28 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato soccorso in via dell'Archelogia 106, anche se gli investigatori sono convinti che il colpo di pistola sia stato sparato altrove, forse nei pressi del centro commerciale Le Torri. Sul posto sono arrivati i poliziotti della squadra mobile della questura di Roma. Indagini in corso.

Nel fine settimana, sempre in via dell'Archeologia, due spacciatori tunisini sono stati arrestati per aver utilizzato l'ascensore di un palazzo come deposito di droga. I due ragazzi, 19 e 26 anni, sono stati bloccati e trovati in possesso di droga pronta ad essere venduta sul mercato.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO