Accoltella più volte l’ex amica dopo una lite per un ragazzo: arrestata una 19enne a Tor Bella Monaca

Una ragazza di 19 anni ha accoltellato un’altra giovane, sua ex amica, durante una lite per un ragazzo a Tor Bella Monaca. “Adesso te lo tieni”, le avrebbe detto prima di fuggire.

Via Francesco Anachini (Foto Google Maps)

Si erano date appuntamento nel cuore della notte per chiarire vecchi contrasti legati a un ragazzo. L’incontro, fissato attraverso alcuni messaggi sui social, è però finito con quattro o cinque coltellate. Una ragazza di 25 anni è stata ferita gravemente intorno alle 4 del mattino di mercoledì 16 luglio in via Francesco Anichini, nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Per l’aggressione la polizia ha arrestato una diciannovenne con l’accusa di tentato omicidio.

Accoltella l'ex amica durante una lite per un ragazzo

Secondo la ricostruzione degli investigatori, le due giovani erano state amiche, ma da tempo i loro rapporti si erano incrinati per questioni sentimentali. La 25enne si è presentata all’appuntamento insieme a un’amica. La discussione sarebbe degenerata in pochi minuti e, durante la colluttazione, la diciannovenne avrebbe estratto un coltello e colpito più volte la rivale.

La testimone che ha assistito alla scena ha raccontato di aver sentito l'aggreditrice pronunciare la frase "Adesso te lo tieni", prima di scappare. È stata lei a caricare la ferita in auto e a portarla al Policlinico Tor Vergata.

La 25enne operata per estrarre la lama

Quando è arrivata al pronto soccorso, la 25enne aveva i vestiti intrisi di sangue e una lama ancora conficcata nella zona lombare. I medici hanno riscontrato una seconda ferita al fianco sinistro, una lesione penetrante al torace con interessamento della pleura, una contusione polmonare e un taglio all’avambraccio. La giovane aveva perso molto sangue ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per estrarre il coltello.

Mentre la vittima veniva operata, gli agenti hanno raccolto il racconto dell’amica e si sono messi sulle tracce della diciannovenne. L’hanno trovata poche ore dopo al pronto soccorso del Policlinico Casilino, dove si era presentata con una ferita alla mano sinistra. Ai sanitari avrebbe detto di essersi tagliata accidentalmente mentre cucinava.

Quella versione, però, non ha convinto gli investigatori. La giovane avrebbe successivamente ammesso di aver colpito la 25enne, cambiando però più volte racconto. In un primo momento avrebbe sostenuto di essersi difesa perché l’altra era arrivata armata; in seguito avrebbe dichiarato di essersi presentata all’incontro portando già con sé il coltello.

Recuperato anche un secondo coltello

Sulla base delle sue indicazioni, la polizia ha recuperato una seconda arma tra le aiuole vicino all’incrocio tra via dell’Archeologia e via Giovan Battista Galestruzzi. Il coltello è stato sequestrato insieme a quello rimosso dal corpo della vittima. Per la Procura di Roma, l’aggressione sarebbe stata preparata in anticipo. La diciannovenne avrebbe scelto una strada isolata, fissato l’appuntamento di notte e raggiunto il posto armata. Dopo il ferimento, inoltre, avrebbe tentato di sviare le indagini mentendo sull’origine della lesione alla mano. L’arresto è stato convalidato e la giovane dovrà rispondere di tentato omicidio.