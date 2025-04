video suggerito

Charles Baffou cade dal monopattino e muore a 24 anni in ospedale: indagati 7 medici Continuano gli accertamenti per ricostruire cosa è accaduto a Charles Baffou, lo studente 24enne morto dopo una caduta in monopattino all'ospedale di Cassino.

A cura di Beatrice Tominic

Charles Baffou il giorno della laurea, foto da Primavera Studentesca.

Charles Baffou è morto nella mattina di sabato scorso, 5 aprile 2025, all'ospedale di Cassino, dove era arrivato dopo una caduta dal monopattino. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, sarebbe stato dimesso nella sera di venerdì, ma avrebbe preferito trascorrere la notte nella struttura, dove è morto qualche ora dopo. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia di Stato del commissariato locale. Sono sette le persone iscritte nel registro degli indagati: si tratta dei medici dell'ospedale che aveva accolto il ventiquattrenne.

Sul caso sono state aperte tre indagini. Al vaglio degli inquirenti c'è la loro posizione: spetta a loro stabiliti se siano stati seguiti tutti i protocolli medici previsti e nei tempi giusti, oltre a chiarire cosa possa essere successo al giovane, forse vittima di un incidente stradale. Nel frattempo per la giornata di giovedì è stata disposta l'autopsia sul corpo, che aiuterà a fare chiarezza sulle cause della morte, mentre la cartella clinica è già stata sequestrata nella giornata di sabato scorso.

Cade dal monopattino e muore: l'arrivo in ospedale

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, Charles Baffou, studente all'università di Cassino, è arrivato in ospedale nella notte fra giovedì e venerdì scorsi. Era caduto dal monopattino, non è chiaro per quale motivo: gli inquirenti ipotizzano che possa essere stato vittima di un incidente stradale. Lamentava dei forti dolori e sarebbe stato subito sottoposto ad una tac che non avrebbe dato risultati. Così sono arrivate le dimissioni verso le tre del mattina. Ha deciso di restare per trascorrere la notte nella struttura, in una barella in corridoio. Si trovava ancora lì quando i medici si sono accorti che le sue condizioni si erano aggravate.

Allora sono stati svolti nuovi esami che hanno portato alla necessità di un'operazione d'urgenza, a causa di un'emorragia interna. Il giovane aveva la milza spappolata e gravi lesioni ai reni. Da chiarire, però, perché non sia stato possibile verificare il suo stato di salute prima delle complicazioni e se la morte del giovane si potesse evitare. Sul registro degli indagati, come riporta Ciociaria Oggi, sono finiti sette medici.

Chi era Charles Baffou, il ventiquattrenne morto dopo una caduta dal monopattino

Aveva 24 anni e si chiamava Charles Baffou. Si era laureato all'università di Cassino. Era un ragazzo sportivo e faceva parte della squadra Cus Cassino che, non appena appreso della morte del giovane, ha inoltrato da parte del presidente le sue condoglianze con una nota sui social network per ricordarlo. "Charles Yeboah Baffou – ricorda il Presidente Carmine Calce – era iscritto al CUS e frequentava la nostra palestra. La sua scomparsa ha gettato sconforto nella famiglia del CUS".

"È una notizia che ci ha spezzato il cuore", fa sapere invece l'associazione universitaria Primavera Studentesca. Chi lo conosceva si stringe attorno al dolore dei familiari: "Un ragazzo pieno di vita e di risorse, che sia fatta luce sull'accaduto", dicono alcuni. Non si esclude che le prime risposte possano arrivare già nella giornata di giovedì, con i primi esami autoptici.