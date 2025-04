Tre indagini sulla morte di Charles Baffou, il 24enne morto dopo la caduta dal monopattino

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Tre inchieste, una della procura di Roma, una ministero della Sanità e una della Regione Lazio e della Asl di Frosinone. L'obiettivo è quello di ricostruire le circostanze che hanno portato alla morte di Charles Yeboah Baffou, lo studente di 24 anni morto in ospedale a Cassino dopo essere caduto dal monopattino. "Nessuno ci ha avvertito, ho letto dell'incidente a mio fratello sul web. In ospedale non me lo hanno voluto far vedere. È stata la polizia ad avere un po' di umanità", ha denunciato il fratello del ragazzo.

Le indagini della Regione Lazio

La direzione salute della Regione Lazio, ha informato l'agenzia Ansa, ha già chiesto una relazione dettagliata alla Asl di Frosinone e presto gli ispettori arriveranno presso l'ospedale di Cassino, attraverso l'ufficio rischio clinico, e avvieranno delle indagini. "Al momento dal ministero della Salute non è pervenuta alcuna domanda di chiarimenti e richiesta di relazione. Ma appena si avrà la richiesta, la regione provvederà a redigere e a inviare ogni documento richiesto nel minor tempo possibile", informa ancora la Regione. Inoltre l'Asl di Frosinone "ha già avviato tutte le procedure interne per verificare quanto accaduto".

Da parte sua l'associazione Codici ha presentato un esposto in procura per quel che definisce "l'ennesimo caso sospetto di malasanità". "Bisogna verificare se i protocolli sanitari sono stati rispettati – afferma Giammarco Florenzani, segretario di Codici Frosinone – e se con un'operazione d'urgenza il ragazzo avrebbe potuto salvarsi. Confidiamo nell'inchiesta della magistratura. Attendiamo anche l'esito della relazione degli ispettori inviati dal Ministero della Salute. Una storia drammatica, con tanti punti oscuri su cui è doveroso fare piena luce".

Com'è morto Charles Baffou a Cassino

Lo studente è caduto mentre era a bordo di un monopattino ed è stato accompagnato al pronto soccorso all'1.40 della notte successiva alla caduta. È stato dimesso dopo una tac al cranio, ma in realtà aveva milza e reni gravemente lesionati. Lo ha accertato una tac addominale fatta solo alle 7 del mattino. Il ragazzo, pur con una lettera di dimissioni, ha infatti preferito attendere su una sedia del pronto soccorso. Quando si è sentito male, i medici lo hanno sottoposto all'esame, che ha accertato la gravità della situazione. Charles è morto durante un intervento chirurgico.