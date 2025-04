Cade dal monopattino dimesso muore poche ore dopo: “Aveva milza e reni spappolati”

video suggerito

A cura di Redazione Roma

Charles Balfour aveva 24 anni, era originario del Ghana, studiava all'università di Cassino Economia e Commercio, ed era residente a Carpi. Questa mattina il ragazzo è morto all'ospedale Santa Scolastica di Cassino in provincia di Frosinone. Balfour poche ore prima era stato dimesso dal pronto soccorso e ora è stato aperto un fascicolo giudiziario per fare chiarezza su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Per questo la Procura ha disposto il sequestro della cartella clinica del 24enne, mentre la Polizia ha ascoltato le persone informate dei fatti.

Perché nessuno si è accorto delle lesioni agli organi?

Tutto inizia nella notte tra venerdì e sabato. Il ragazzo lamenta dolori, è arrivato in ambulanza dopo essere caduto dal monopattino. Li viene fatta una TAC, ma i medici non avrebbero riscontrato problemi disponendone le dimissioni. Sono le 3.00 del mattino. Ma il giovane non lascerà mai l'ospedale poche ore dopo viene trovato in stato catatonico, steso su una barella in un corridoio. Le sue condizioni sono gravi, viene portato in terapia intensiva e qui i nuovi esami fanno emergere una estesa emorragia interna provocata dalla rottura della milza e da lesioni ai reni. I medici lo operano ma non riescono a salvarlo: muore poco dopo la fine dell'intervento.

Nei prossimi giorni l'autopsia sulla salma di Charles Balfour

Al pronto soccorso arrivano i parenti che, capito la dinamica di quanto accaduto al loro caro, chiedono l'intervento della polizia: vogliono sapere perché nessuno si è accorto che stava così male tanto da dimetterlo. Sulla salma del giovane è stata disposta l'autopsia come da prassi in questi casi.