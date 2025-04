video suggerito

Cade dal monopattino, 24enne morto in ospedale: "Colpa di una tac sbagliata" Cade dal monopattino mentre torna a casa a Cassino, provincia di Frosinone. In ospedale lo sottopongono soltanto a una tac al cranio, ma muore per una gravissima emorragia addominale. La vittima è Charles Balfour, studente di 24 anni originario del Ghana.

A cura di Enrico Tata

Charles Balfour

Uno studente di 24 anni cade dal monopattino mentre sta tornando a casa. Viene soccorso e accompagnato al pronto soccorso di Cassino, dove i medici lo sottopongono a una tac al cranio. Dopo qualche ora gli dicono di tornare a casa, ma lui preferisce restare in ospedale: perde i sensi e muore per una grave emorragia interna, causata dalla rottura di milza e reni. Nessuno tra i medici se n'era accorto, stando a quanto denuncia la famiglia del ragazzo. Sulla vicenda la procura di Cassino ha aperto un'indagine.

Charlers Balfour, chi era la vittima dell'incidente

La vittima è Charles Balfour, studente di 24 anni originario del Ghana. Aveva una laurea triennale in Economia e stava studiando per conseguire la laurea magistrale in management. La famiglia risiede a Carpi, in Emilia Romagna.

I presunti errori dei medici, secondo la famiglia di Charles

Stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, l'incidente è avvenuto nella serata di venerdì. Come anticipato, il ragazzo è caduto dal monopattino con cui stava tornando a casa ed è stato accompagnato al pronto soccorso. I medici non lo hanno sottoposto a una tac addominale, almeno secondo le prime ricostruzioni, ma soltanto a una tac al cranio. Alle tre del mattino, dopo qualche ora, gli hanno consegnato il foglio delle dimissioni, ma il giovane ha preferito restare in ospedale. Si è seduto su una sedia e ha perso i sensi. È morto a causa di un'emorragia interna causata dalla rottura della milza e dei reni. Una tac addominale ha mostrato la gravità della situazione e la forte emorragia interna. La corsa in sala operatoria non è bastata a salvargli la vita.

I pm hanno disposto il sequestro della salma

La salma del 24enne è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia, già disposta dal magistrato che sta coordinando le indagini. Il pm ha chiesto anche le cartelle cliniche, che nei prossimi giorni saranno analizzate. Secondo le prime ricostruzioni, sono stati i medici che entravano in turno all'alba ad accorgersi delle condizioni gravissime di Charles, che ormai era in stato catatonico. Per questo hanno disposto al tac addominale.