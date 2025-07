video suggerito

Massacrato di botte e abbandonato sull'asfalto, muore in ospedale: arrestato un 69enne per omicidio L'ha picchiato e lasciato agonizzante a Villa De Sanctis. Trasferito in ospedale, è morto poco dopo: arrestato per omicidio aggravato un 69enne.

A cura di Beatrice Tominic

Massacrato di botte e lasciato agonizzante sull'asfalto. È quanto accaduto nella prima mattina del 3 luglio scorso a un uomo di 64 anni. A ritrovarlo sdraiato sull'asfalto, ancora agonizzante, poco prima delle 5 di mattina, un passante che ha fatto scattare immediatamente l'allarme. Sul posto, fra via Belmonte Castello e via Francesco Ferraironi, sono arrivati subito i poliziotti della stazione di Torpignattara con i colleghi della Squadra Mobile. Oltre a loro, anche gli operatori sanitari del pronto soccorso sanitario del 118.

L'arrivo dei soccorsi e il trasferimento in ospedale

Una volta sul posto gli agenti si sono messi subito alla ricerca di un responsabile dell'accaduto e di un possibile movente facendo scattare immediatamente le indagini. Gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, invece, hanno subito caricato in ambulanza l'uomo e lo hanno trasportato al vicino ospedale San Giovanni. Una volta raggiunta la struttura sanitaria, gli infermieri e i medici del triage hanno valutato el sue condizioni molto critiche, con un codice rosso.

Medici e infermieri hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma per lui non c'è stato niente da fare. Alle 7.40 circa il sessantaquattrenne è morto. Ai soccorritori non è rimasto altro che dichiararne il decesso.

Rintracciano il killer e lo arrestano

Nel frattempo gli agenti della polizia hanno continuano a indagare riuscendo ad individuare l'uomo che aveva ucciso il sessantaquattrenne. Ci è voluto poco per capire che si trattava di lui, un sessantanovenne che viveva come senza fissa dimora insieme al sessantaquattrenne. I due condividevano all'interno della villa lo stesso rifugio di fortuna.

Gli agenti sono riusciti in breve tempo a ricostruire l'accaduto. Sembra che abbiano litigato per futili motivi, per ragioni legate proprio alla loro convivenza, quando il sessantanovenne si è scagliato contro l'altro, massacrandolo di botte. L'uomo è stato presto rintracciato dalla polizia e arrestato con l'accusa di omicidio aggravato.